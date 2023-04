Interview

24.04.2023

Ein Geflüchteter als Bürgermeister: „Eine Geschichte wie meine sollte normaler werden“

Plus Ryyan Alshebl, 29, flüchtete vor acht Jahren aus Syrien. Jetzt wird er Bürgermeister einer schwäbischen Gemeinde – und womöglich auch die Inspiration für ein Drehbuch.

Von Lara Voelter

Herr Alshebl, wahrscheinlich sind Sie der erste syrischstämmige Bürgermeister im Südwesten Deutschlands. Das Interesse an Ihnen ist riesig. Merken Sie das auch drei Wochen nach Ihrem Wahlsieg noch?



Ryyan Alshebl: Oh ja. Gerade habe ich sogar eine Anfrage von einem namhaften Filmproduzenten bekommen, der aus meiner Geschichte einen Kinofilm machen will. Da habe ich mich schon geehrt gefühlt. Es ist noch nichts entschieden, aber wir hatten ein tolles Gespräch, und es sieht gut aus. Das Medieninteresse bestärkt mich natürlich. Aber gleichzeitig sollte eine Geschichte wie meine normaler werden.

Haben Sie den Eindruck, dass Sie vor allem in den Medien häufig auf Ihren Migrationshintergrund reduziert werden?



Alshebl: Nicht unbedingt, aber meine Geschichte wird durch meine Herkunft sehr verkürzt dargestellt. Es ist ja auch ungewöhnlich, dass ein ehemaliger Asylsuchender Bürgermeister wird. Der Wahlsieg hat aber vor allem gezeigt, dass ich den Job machen kann, den ich wirklich machen möchte. In Deutschland hat man Integration bislang eher so begriffen: Wir müssen die Leute so schnell wie möglich auf den Arbeitsmarkt bringen, weil wir davon profitieren. Aber es hat die Wenigsten wirklich interessiert, was Geflüchtete machen möchten. Es wird vergessen, dass sie selbst entscheiden können, sollen und wollen, ob sie als Reinigungskraft oder Hilfskraft in einer Bäckerei arbeiten möchten oder nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen