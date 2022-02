EuGH-Urteil: Könnte Polen aus der EU austreten?

Nach dem Richterspruch des Europäischen Gerichtshofes spricht der Grünen-Abgeordnete Daniel Freund über die nächsten Schritte.

Der Europäische Gerichtshof hat entschieden: Der Rechtsstaatsmechanismus ist legal, die EU kann finanzielle Mittel zurückhalten, wenn ein Mitgliedstaat gegen die Rechtsstaatlichkeit verstößt und den EU-Haushalt beeinträchtigt. Wie geht es nun weiter?

Daniel Freund: Die Angriffe auf die Rechtsstaatlichkeit und auf die Unabhängigkeit der Justiz in Polen und die grassierende Korruption, die wir in Ungarn sehen, gewähren keinen weiteren Aufschub. Die Kommission muss sofort handeln. Es ist längst überfällig. Mit dem EuGH-Urteil ist ihre letzte Ausrede, den Rechtsstaat in Europa nicht entschieden zu verteidigen, weg.

Am 3. April finden in Ungarn Wahlen statt. Ist nun wirklich der geeignete Zeitpunkt, um zum Äußersten zu greifen? Könnte das Auslösen des Rechtsstaatsmechanismus Viktor Orbán nicht in die Hände spielen?

Freund: Es dauert sieben bis neun Monate, bis überhaupt Sanktionen beschlossen werden können. Somit kann es keine Strafen vor der ungarischen Wahl geben. Es ist aber wichtig, das Verfahren schnellstmöglich einzuleiten, sonst bekommt Orbán das Wahlkampfgeschenk, das er immer wollte: Dass man ihm weiter durchgehen lässt, dass er Millionen von EU-Steuerzahlergeldern entfremdet, um sich persönlich zu bereichern, aber auch um seine Wiederwahl zu finanzieren. Das darf nicht sein.

Zuletzt schien die nationalkonservative Regierung in Polen mehr und mehr einzulenken. Warum braucht es nun eine Eskalation des Streits?

Lesen Sie dazu auch

Freund: Wir sehen, dass es einen Machtkampf gibt innerhalb der polnischen Regierung. Einige wollen Reformen und auf die EU-Forderungen eingehen. Und es gibt einen Teil, der das ablehnt. Wenn wir die Reformkräfte, die eine Kooperation wünschen, unterstützen wollen, dann leiten wir auch gegen Polen das Verfahren ein und erhöhen so den Druck auf diejenigen, die nur auf Konfrontationskurs sind.

Die EU hat auch andere Mittel, um Polen und Ungarn zu bestrafen. Gerade hält sie Geld aus dem Corona-Wiederaufbaufonds zurück. Was spricht dagegen, abzuwarten, ob das wirkt?

Freund: Wir sehen, dass die anderen Druckmittel bisher nicht geholfen haben. Die Entwicklung geht ja immer weiter und teilweise immer schneller in die falsche Richtung. Die Vertragsverletzungsverfahren über den EuGH dauern zu lange.

Die Strafzahlungen von 1,5 Millionen Euro am Tag, die verhängt wurden, scheinen keine Summe zu sein, die die polnische Regierung zum Einlenken bringt. Selbst das Zurückhalten der Corona-Gelder führt bisher nicht dazu, dass es ein klares Reformangebot der beiden Länder gibt. Das zeigt alles: Diese Werkzeuge reichen noch nicht aus.

Die vorherige Bundesregierung präsentierte sich zurückhaltend. Kanzlerin Angela Merkel warnte vor zu schnellen Sanktionen gegen Polen. Erwarten Sie von der neuen Bundesregierung einen anderen Umgang?

Freund: Ja. Die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag sind sehr klar. Die neue Bundesregierung setzt sich entschieden für die Rechtsstaatlichkeit ein und will die Nutzung des Mechanismus. Das ist eine völlig andere Linie, als wir sie noch im Oktober, sogar nach der Bundestagswahl, von Angela Merkel gesehen haben.

Sie hat beim damaligen Gipfel noch Druck gemacht auf die Kommission, den Mechanismus nicht auszulösen, obwohl die Kommission bereit war. Die Briefe steckten schon im Umschlag. Auf Drängen von Merkel sind sie damals nicht abgeschickt worden. Stattdessen gab es informelle Schreiben.

Am Wochenende sprach Viktor Orbán von einem „Heiligen Krieg, einem Dschihad“, den die EU unter dem Schlagwort des Rechtsstaats führe. Er deutete sogar die Möglichkeit eines EU-Austritts seines Landes an. Auch bei Polen ist immer wieder vom Risiko eines Polexit die Rede. Sehen Sie die Gefahr, dass die Union über der Frage Rechtsstaatlichkeit zerbrechen könnte?

Freund: Nein, und zwar aus drei Gründen. Alle Umfragen zeigen immer noch höhere Zustimmungswerte für die EU und auch für die Rechtsstaatsfunktionalität. Außerdem sind die beiden Länder – Polen absolut gesehen, Ungarn pro Kopf – die größten Nettoempfänger der EU. Keiner bekommt mehr Geld aus dem gemeinsamen Haushalt. Der dritte Grund ist der Brexit. Selbst die Populisten in Europa, die zum Zeitpunkt des Referendums in Großbritannien noch mit einem Austritt geliebäugelt haben, verlangen das nicht mehr. Auch wenn Orbán Andeutungen macht, eine Forderung für den EU-Austritt gibt es bislang weder aus Polen noch aus Ungarn. Und in beiden Ländern stehen Wahlen an. Ich sehe nicht, dass der Vorschlag ein Wahlgewinner ist.