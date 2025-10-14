Experte zu Drohnenabwehr: „Die Länder sollten die Bundeswehr anfordern können“

Herr Frick, Sie haben bereits 2024 in Ihrem Buch „Der Einsatz von Streitkräften im Inneren“ eine Erweiterung der Befugnisse der Bundeswehr im Inneren angeregt. Fühlen Sie sich durch die Drohnen-Debatte bestätigt?

CHRISTIAN FRICK: Ich will nicht darauf herumreiten und sagen, genauso habe ich es vorausgesagt. Doch tatsächlich haben die Drohnen, die ja schon seit Jahren Ziele ausspionieren, uns wieder vor Augen geführt, wie groß die „Schutzlücken“ – so nennt es das Bundesverfassungsgericht – in Deutschland sind. Was wir sehen, ist ein klassisches Mittel der hybriden Kriegsführung: Ein Land wird hart unterhalb der Schwelle des Spannungs- oder Verteidigungsfalls attackiert. Zu dieser Spielart der hybriden Kriegsführung gehört, dass unklar bleibt, von wem und von wo die Bedrohung kommt.

Erst die zeitweise Sperrung von Flughäfen im dänischen Aalborg und in München nach Drohnensichtungen hat die Politik aufgeschreckt. Ärgert Sie das nicht?

FRICK: Was mich wirklich ärgert, ist, dass die Politik dieses Thema nur selten sachlich diskutiert. Wir brauchen eine klare Analyse der Risiken und Bedrohungslagen, um effektiv zu reagieren – durch technische Aufrüstung oder eine rechtliche Nachjustierung. Leider wird oft in parteipolitischen Kategorien gedacht. Ein Staat muss Sicherheit nach innen und außen gewährleisten. Dazu gehört, dass auch die rechtlichen Grundlagen weiterentwickelt werden, wenn sie nicht mehr zeitgemäß sind. Dafür müssen wir nicht unsere Freiheiten opfern, denn Sicherheit ohne Freiheit bringt nichts, aber ohne Sicherheit haben wir keine Freiheit.

Die verfassungsrechtlichen Regeln für den Einsatz der Bundeswehr wurden 1968 mit Blick auf die Verbrechen der Nationalsozialisten festgeschrieben

FRICK: In meinem Buch habe ich ausführlich dargelegt, dass die historischen Argumente oft falsch hergeleitet sind. Da wird auf die NS-Zeit verwiesen. Allerdings gab es die meisten Inlandseinsätze der Streitkräfte in der Kaiserzeit und später in der Weimarer Republik. Zweitens glaube ich, dass die Bundeswehr in den 70 Jahren ihres Bestehens ihre Verfassungstreue mehr als unter Beweis gestellt hat. 1968 hatte die Truppe den Auftrag, einen möglichen Angriff der Roten Armee und der Armeen des Warschauer Pakts abzuwehren. Heute haben wir in einer digitalisierten und globalisierten Welt eine komplett andere Bedrohungslage. Man kann die Augen verschließen und sagen: ‘Wir haben das schon immer so gemacht, wir machen das auch weiter so.’ Das ist wie mit dem Mann, der im Radio die Meldung hört, dass ein Geisterfahrer auf der Autobahn unterwegs ist, und sich denkt: Von wegen einer, es sind Hunderte. Die Staaten um uns herum reagieren auf die Bedrohung durch hybride Kriegsführung, nur in Deutschland glauben einige noch immer, das sei nicht nötig.

Sie plädieren für eine Änderung des Grundgesetzes. Wie könnte das konkret aussehen?

FRICK: Die von mir vorgeschlagene Verfassungsänderung wäre keine Umkehr der Verhältnisse. Es geht um eine punktuelle Anpassung. Der Artikel 35 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes sollte ergänzt werden. Bisher ist es so, dass die Länder in einer besonderen Bedrohungslage die Bundespolizei zur Unterstützung anfordern können, wenn die Landespolizei überfordert ist. Ich würde dafür plädieren, dass die Länder in einer Situation, in der auch die Bundespolizei an die Grenze ihrer Möglichkeiten gerät, die Bundeswehr anfordern können. Das hätte den Vorteil, dass für die Streitkräfte keine neue Daueraufgabe geschaffen wird und Verwaltungsgerichte oder das Bundesverfassungsgericht diese Ausnahmefälle gerichtlich überprüfen könnten. Da für diese Grundgesetzänderung eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich ist, sollten alle Parteien die nationale Sicherheit über parteipolitische Interessen stellen und in die Verantwortung genommen werden.

Sie wollen also an den Grundsätzen des Föderalismus festhalten?

FRICK: Genau. Diese Ergänzung des Grundgesetzes würde den Ländern die Chance geben, zu handeln, ohne dass die Bundesregierung stärker in die Länder hineinregieren kann. Ein weiterer Vorteil wäre, dass man auf diese Weise nicht nur adäquat auf Drohnen reagieren könnte, sondern auch über die gesetzliche Grundlage verfügen würde, möglichen neuen Bedrohungen in Zukunft entgegenzutreten. Wir müssten also nicht mehr für jedes auftauchende Problem neue gesetzliche Regelungen schaffen oder gar die Verfassung ändern.

Jetzt geht es schnell. Erst hat Bayern angekündigt, dass die Landespolizei die Befugnis erhalten soll, Drohnen abzuschießen. Einen Tag später hat das Bundeskabinett die Reform des Bundespolizeigesetzes beschlossen. Stimmt die Richtung?

FRICK: Ich halte es für richtig, dass man den Maßnahmenkatalog in den Polizeigesetzen mit Blick auf die Gefahr durch Drohnen erweitert. Was die Reform des Bundespolizeigesetzes betrifft, frage ich mich, warum zwar der Einsatz von Störsendern genannt wird, aber nicht auch der Abschuss.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat angekündigt, die Befugnisse der Bundeswehr bei der Drohnenabwehr durch eine Verschärfung des Luftfahrtssicherheitsgesetzes auszuweiten.

FRICK: Es ist sinnvoll, dass man das Gesetz hier ergänzt. Aber die Fälle, die dadurch abgedeckt werden würden, dürften hoffentlich nur äußerst selten eintreten. Ein Beispiel: Eine bewaffnete Drohne steuert auf die voll besetzte Allianz-Arena zu – dann könnte die Bundeswehr sie bei rechtzeitiger Aufklärung abschießen.

Was halten Sie von der Ankündigung der Bundesregierung, ein Drohnenabwehrzentrum zu installieren? Auch Bayern will solch ein Zentrum einrichten.

FRICK: Auf Bundesebene ist das sicher sinnvoll. Allein schon für die Zusammenarbeit im europäischen Verbund. Die Gefahr durch Drohnen macht ja nicht an Staatsgrenzen halt. Zentren in den einzelnen Bundesländern halte ich aber für zu kleinteilig, also überflüssig, und das Geld kann besser für die innovative Entwicklung neuer Systeme genutzt werden.

Zur Person Christian Frick ist Experte für die Bedrohung durch hybride Kriegsführung. Der promovierte Jurist hat 2024 das Buch „Der Einsatz von Streitkräften im Inneren“ (Nomos Verlag) vorgelegt.