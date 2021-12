Interview

Gerlinde Kretschmann: "Manchmal habe ich Sorge um meinen Mann"

Plus Die Frau des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann über Corona-Kritiker, wie die Pandemie ihren Alltag verändert und was sie an Weihnachten vorhat.

Von Ulrike Bäuerlein

Es war eine Nachricht, die Bestürzung und große Anteilnahme auslöste: Mitten im Landtagswahlkampf hatten Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und seine Frau Gerlinde bekanntgegeben, dass die damals 73-Jährige an Brustkrebs erkrankt war. Mittlerweile hat sie Operation und Therapie längst hinter sich und beides nach eigenen Angaben gut überstanden. In unserem aktuellen Interview wollte Gerlinde Kretschmann die überstandene Krankheit daher nicht weiter thematisieren – zu ihrer Person sei alles gesagt. Stattdessen erzählt sie von ihrem eigenen Umgang mit den Corona-Beschränkungen.

