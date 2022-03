Joachim Gauck: "Menschenleben zählen mehr als Wohlstand"

Plus Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck über einen Boykott russischen Gases, was er über Wladimir Putin denkt und welche Sorgen ihn plagen.

Herr Gauck, Sie sind im Krieg geboren und haben als Kind die Not der Nachkriegszeit erlebt. Jetzt erleben viele Angehörige Ihrer Generation im Alter erneut die Angst vor dem Krieg. Teilen Sie dieses Gefühl?