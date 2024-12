„Man darf sich in der Krise nicht totsparen“

Herr van Aken, nicht wenige im Hauptstadtbetrieb sagen, Politik zu machen, das könne zur Sucht werden. Sie waren schon raus aus dem Politikbetrieb. Warum sind Sie nochmal zurückgekommen? Sind Sie süchtig?

JAN VAN AKEN: Nein. Es war eine absolut rationale Entscheidung. Mir macht Angst, was nach dieser Bundestagswahl kommt. Wir erleben seit zwei, drei Jahren einen Rechtsruck, auch die Ampel-Parteien sind immer weiter nach rechts gerutscht. Es war ein Punkt erreicht, an dem ich dachte: Wenn in der nächsten Legislatur überhaupt keine linke Kraft mehr im Bundestag ist, wer soll die Rechten dann noch stoppen? Ich kann ein paar Sachen ganz gut, mit denen ich helfen könnte, die Linke wieder in den Bundestag zu bringen. Für die Aufgabe bin ich aus dem Traumjob meines Lebens ausgestiegen und versuche es jetzt noch einmal.

Was war der Traumjob?

VAN AKEN: Ich war für die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tel Aviv und habe dort zu internationalen Kriegen und Konflikten gearbeitet. Da hatte ich größte Flexibilität und viele Freiheiten. Das hat man nicht oft im Leben, und das ist nun vorbei.

Was können Sie gut?

VAN AKEN: Ich kann gut Leute mitreißen. Das macht sich bemerkbar. Die Partei steht anders da, ist völlig geeint. Es gibt eine Energie, die ich so noch nie in dieser Partei erlebt habe.

Sie haben viele junge Menschen, die in die Linkspartei eingetreten sind. Es sind also nicht nur Dietmar Bartsch, Gregor Gysi und Bodo Ramelow mit ihrer Mission Silberlocke, die den Einzug in den Bundestag sichern sollen?

VAN AKEN: Unter den Neumitgliedern sind viele junge Leute und ganz viele Frauen – das war nicht immer so. Wir haben kürzlich eine Schulung für den Haustürwahlkampf gemacht. Die Hälfte der Leute war noch nicht oder erst seit wenigen Tagen in der Partei. Die hatten einerseits viel Respekt davor, einfach irgendwo zu klingeln. Anderseits gibt es da sehr viel Aktivismus und Energie.

Aus welchen politischen Lagern können Sie Stimmen auf die Linkspartei ziehen? Die brauchen Sie, die Partei kratzt an der 5-Prozent-Hürde.

VAN AKEN: Viele, die sich eher im linken Spektrum verorten, überlegen noch, ob sie Grüne, SPD oder Linke wählen – aber die haben sicher keine Lust, dass ihre Stimmen für eine CDU-Regierung herhalten müssen. Da gibt es viele, die sich dieses Mal sehr wahrscheinlich für die Linke entscheiden. Auch die Enttäuschung über Grüne und SPD nach drei Jahren Ampel-Regierung ist groß, das hören wir gerade oft an den Haustüren und in Gesprächen. Außerdem arbeiten wir hart daran, die Menschen zurückzuholen, die schon mal gewählt haben und es jetzt nicht mehr tun. Diese Leute sprechen wir gezielt an.

Rein rechnerisch könnte es nach der Wahl für SPD, Grüne, die Linke und das BSW reichen. Ist es für Sie vorstellbar, zusammen mit Ihrer ehemaligen Parteifreundin Sahra Wagenknecht in einer Regierung zu arbeiten?

VAN AKEN: Es gibt es keinen persönlichen oder offiziellen Unvereinbarkeitsbeschluss mit dem BSW. Am Ende kommt es darauf an, was geht und was nicht. Das BSW ist keine linke Partei. Die Partei tritt nach unten und hetzt beispielsweise gegen Bürgergeldempfänger – was SPD und Grüne manchmal auch tun. Im Moment denke ich darüber nicht nach. Es ist zu früh dafür.

Bezahlbares Wohnen ist eines Ihrer Topthemen. In ländlichen Regionen gibt es Eigentumswohnungen für 1.000 Euro den Quadratmeter und noch bezahlbare Mieten. Ist das Wohnungsproblem nicht in Wahrheit eines von Ballungszentren? Oder anders gefragt: Hat jeder und jede das Recht auf eine Wohnung in Berlin, Hamburg oder München?

VAN AKEN: Die ganz entscheidende Frage ist: Dürfen nur Menschen mit Geld dort wohnen, wo sie es wollen, und die anderen müssen dahin, wo sonst niemand wohnen will? Das ist nicht richtig.

Sie setzten sich für ein Räumungsmoratorium in der Winterzeit ein. Was meinen Sie damit?

VAN AKEN: Es gibt ja immer wieder Zwangsräumungen. Menschen können die Miete nicht zahlen und nach ein paar Monaten werden sie vor die Tür gesetzt. Wenn das im Winter passiert, halte ich das für absolut herzlos und extra brutal. Deshalb sind wir für ein Räumungsmoratorium im Winter. Die Menschen sollten doch wenigstens vier Monate wohnen bleiben können. Klar, das kostet den Vermieter vier Monatsmieten und deshalb muss man über eine Entschädigung reden. Aber jetzt einfach mal Leute auf die Straße zu setzen, das geht nicht.

Das könnte auch eine Forderung der Kirchen sein.

VAN AKEN: Da spielt vermutlich meine katholische Erziehung mit hinein. Ich bin streng katholisch aufgewachsen. Was andere als Nächstenliebe bezeichnen, das ist meines Erachtens nichts anderes als das, was wir Solidarität nennen.

Bei Volkswagen fordern Sie für die Beschäftigten eine Jobgarantie vom Staat. Sind es nicht eher die Unternehmen, die das bezahlen müssten? Schließlich haben die Konzerne, auch Volkswagen, jahrzehntelang sehr ordentlich verdient. Warum sollte da die Solidargemeinschaft einspringen?

VAN AKEN: Wenn VW so weitermacht wie bisher, dann ist der Laden in zehn Jahren am Ende. Es braucht eine Transformation und es ist richtig, die Kosten dafür staatlich zu unterstützen. Allerdings müssen wir daran Bedingungen knüpfen, es kann keinen Investitionszuschuss mit der Gießkanne geben, wie ihn Robert Habeck so gerne mag. Zur Zielsetzung muss vorrangig die Beschäftigungssicherung gehören. Es geht aber auch um andere Aspekte, eine ökologische, klimagerechte Produktion beispielsweise.

Und das Geld dafür käme dann aus einer Art Investitions- oder Zukunftsfonds?

VAN AKEN: Das ist eben die Frage der Schuldenbremse. Die Konsequenzen sind gravierend: Die Schuldenbremse gefährdet die soziale Stabilität. Ohne Investitionen in Bildung, Infrastruktur und soziale Absicherung drohen soziale Ungleichheit und ökonomische Instabilität die Demokratie auszuhöhlen. Man darf sich in der Krise nicht totsparen. Wenn wir in eine Transformation für eine bessere Zukunft investieren wollen, dann müssen wir das jetzt tun. Da muss man viel Geld in die Hand nehmen.

Aber noch mal: Wo soll das Geld herkommen? Früher wurde erst gespart und dann ausgegeben. Erspartes ist nicht mehr viel da. Wäre es nicht an der Zeit, dass alle mal den Gürtel enger schnallen?

VAN AKEN: Nicht alle. Die oberen zehn Prozent. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Das Geld ist da, es ist nur ungleich verteilt. Hier geht es um nicht selbst verdientes Vermögen, was ein einzelner nie in seinem Leben ausgeben kann. Eine faire Besteuerung der extremen Vermögen ist kein Angriff auf Einzelne, sondern eine Investition in das Gemeinwohl.

Was schwebt Ihnen vor?

VAN AKEN: Das Wichtigste ist, die Vermögenssteuer wieder einzuführen. Die gab es schon bis 1996 unter Helmut Kohl. Das heißt: Nicht auf das, was man verdient, wird eine höhere Steuer erlassen, sondern auf das, was man hat. Bis zu einer Million ist alles frei, da ist dann auch Oma ihr kleines Häuschen drin. Alles über eine Million wird mit einem und alles über 50 Millionen mit fünf Prozent im Jahr besteuert. Was über eine Milliarde hinausgeht, unterliegt einer zwölfprozentigen Besteuerung. Da kommt richtig was zusammen. In besonderen Krisenzeiten könnte man zudem eine einmalige Vermögensabgabe erheben. Das hat beispielsweise Konrad Adenauer gemacht, um die Kriegsfolgekosten zu bezahlen.

Es gibt immer wieder Äußerungen von vermögenden Menschen, dass sie durchaus freiwillig mehr zahlen würden. Haben Sie in Ihrer Hamburger Heimat mal bei den Reichen rumgefragt?

VAN AKEN: Also erst einmal will natürlich niemand mehr abgeben. Das verstehe ich ja. Aber ich hatte neulich ein nettes Gespräch mit einem Bauunternehmer. Self-Made-Mann, Mittfünfziger, Millionär. Er nutzt alles, was das System bietet, um Steuern zu vermeiden. Weil er nicht einsieht, dass er privat sozusagen Geld an den Staat spendet, während es alle anderen nicht tun. Er hält das System gleichwohl für ungerecht und würde tatsächlich gerne sofort mehr Steuern zahlen.

Wollten Sie nie reich sein?

VAN AKEN: Doch, klar. Ich habe nie gedacht, dass ich so einen Geldspeicher wie Dagobert Duck brauche. Aber ich weiß noch, als unsere drei Kinder klein waren und meine Frau und ich beide arbeiten mussten. Da hätte ich gerne einfach mal eine Million auf dem Konto gehabt. Das war ein derartiger Doppelstress über viele Jahre, und so geht es ja ganz vielen Menschen. Dass es Unterschiede beim Vermögen gibt, ist doch total normal. Aber es muss eine Grenze da sein.

Die Linke war klassischerweise eine Friedenspartei. Die Grünen waren es auch mal. Jetzt gibt es Sahra Wagenknecht, die mit dem Thema Angst vor einer Eskalation des Krieges besonders in Ostdeutschland Erfolg hat. Wo steht die Linke?

VAN AKEN: Ich bin vor zehn Jahren gegen die Waffenlieferungen an die Kurden gewesen und bin jetzt gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Weil ich sage, dass es zivile Möglichkeiten gibt, mit denen man die Ukraine besser unterstützen kann. Das ist der Unterschied zu Sahra Wagenknecht. Wir möchten mit friedlichen Mitteln die Menschen in der Ukraine unterstützen. Und Sahra Wagenknecht möchte Frieden, damit das Gas in Deutschland wieder billiger wird. Bei ihr tauchen die Menschen der Ukraine gar nicht auf.

Wenn also ein Land wie Russland die Ukraine beschießt, sollen die Menschen dort keine Abwehrraketen bekommen, sondern zivile Güter?

VAN AKEN: Es geht um etwas anderes. Wenn wir einen Tag nach dem russischen Angriff auf Kiew beschlossen hätten, ab sofort keinen Tropfen Öl mehr aus Russland zu kaufen, dann wären damit zwar am nächsten Morgen die Panzer nicht angehalten. Aber die Kriegsziele Russlands hätten sich extrem verschoben, weil das dem Land finanziell wahnsinnig wehtun würde. Das ganze Geld floss dann aber weiter in die Kriegskasse Russlands und bis heute passiert da viel zu wenig. Russland transportiert weiter Öl direkt vor unserer Nase durch die Ostsee. Stattdessen wird gesagt: Das Einzige, was wir tun können, um die Ukraine zu unterstützen, ist Waffen zu liefern. Dahinter steht die Angst vor einem höheren Weltmarktpreis für Rohöl, was wiederum unsere Industrie belasten würde. Dort spielt dann die ukrainische Zivilbevölkerung auf einmal keine Rolle mehr.

Zur Person Jan van Aken wurde am 1. Mai 1961 in Reinbek geboren. Der promovierte Biologe war einige Jahre lang Gentechnikexperte und Aktivist bei Greenpeace, danach Biowaffeninspekteur für die UN. Im Jahr 2009 wurde er Mitglied des Bundestages für die Partei Die Linke und blieb dort zwei Legislaturperioden. Seit dem 19. Oktober 2024 ist Co-Vorsitzender der Linkspartei.