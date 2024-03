Interview

Reinhold Messner: "Mir ging es um Abenteuer, nicht um Rekorde"

Plus Reinhold Messner wurde als Bergsteiger für viele zu einem Vorbild. Doch am heutigen Alpinismus übt er scharfe Kritik. Ein Gespräch über den Reiz der Gefahr, Solidarität am Berg und was der Nanga Parbat für ihn ist.

Von Alexander Michel

Herr Messner, Sie werden im September 80 Jahre alt. Mit 60 sind Sie 2000 Kilometer durch die Wüste Gobi gelaufen. Gibt es den Tourengeher Reinhold Messner – in kleinerem Maßstab – auch jetzt noch?



Reinhold Messner: Ja, ich gehe immer noch Wandern. Im Sommer werde ich allerdings mit meiner Frau den Kailash, den 6638 Meter hohen heiligen Berg Tibets, umrunden. Hinauf gehen wir nicht – was wegen der Verehrung dieses Berges auch verboten ist –, sondern wir wandern um ihn herum.

Vor 50 Jahren sind Sie mit Peter Habeler in der Zeit von zehn Stunden durch die Eiger Nordwand geklettert – ein Rekord, der 30 Jahre bis 2004 Bestand haben sollte. Wie stehen Sie heute zu dieser Art Blitz-Alpinismus?



Messner: Das war kein Rekord, denn diese Zeit war nicht vergleichbar. Einen Rekord kann man nur erringen, wenn sich andere auch darum bemühen. Das aber war damals nicht der Fall. Wir hatten eine viel bessere Ausrüstung als unsere Vorgänger in den 1930er-Jahren, die noch in der Wand übernachtet haben.

