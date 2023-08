Ricarda Lang: "Ich kenne niemanden in der Partei, der zurück in die Opposition will"

Ricarda Lang spricht über Streit zwischen Koalitionspartnern, den Kampf gegen Kinderarmut und was für sie ein Grund wäre, aus der Politik auszusteigen.

Frau Lang, in der Bundesregierung knirscht es ständig. Bereuen Sie es, diese Koalition eingegangen zu sein?



Ricarda Lang: Im Gegenteil. Wir bringen das Land gemeinsam voran – trotz mancher Unkenrufe. Letztes Jahr hieß es, es werde bundesweite Blackouts geben und einen Winter der Wut. All das ist nicht eingetreten, weil wir schnell gehandelt haben. Gleichzeitig tun wir das nicht nur kurzfristig in der Krise, sondern wir stellen auch die Weichen, um das Land zukunftsfest zu machen. Es gibt in Deutschland eine Lücke an Fach- und Arbeitskräften, die in den nächsten Jahren, wenn die Boomer-Generation in Rente geht, noch größer werden wird. Das gehen wir an, jetzt zum Beispiel mit dem Staatsangehörigkeitsrecht, das den Wirtschaftsstandort Deutschland attraktiver macht für Fachkräfte, die hier leben, arbeiten und Steuern zahlen wollen. Aber ich weiß, dass davon oft zu wenig ankommt im Land, weil wir zu viel miteinander streiten. Das ist die Aufgabe: ruhiger miteinander zu regieren und uns auf das zu fokussieren, was den Menschen wichtig ist.

Die Grünen mussten einige Kröten schlucken. Wie ist die Stimmung in der Partei?



Lang: Gut. Wir haben auch vieles erreicht. Das sehen alle. Entsprechend erlebe ich sehr viel Fokus, Ernsthaftigkeit und Gestaltungswillen. Wir haben 16 Jahre Opposition hinter uns, in denen wir zusehen mussten, wie viel zu viel liegen gelassen wurde. Ich kenne niemanden in der Partei, der dahin zurückwill. Gerade in diesen Zeiten, in denen der russische Angriffskrieg und seine Folgen in ganz Europa vieles auf den Kopf gestellt haben. Ich wie auch viele Bürgerinnen und Bürger, Unternehmer, Pflegekräfte, aber eben auch grüne Mitglieder sind froh, dass wir Verantwortung übernehmen.

Wird die Koalition bis zum Ende halten?



Lang: Ja.

In Umfragen für die bayerische Landtagswahl gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Grünen und AfD. Das muss Ihnen doch Sorgen machen.



Lang: Die AfD ist die größte Gefahr für die deutsche Demokratie und den Wirtschaftsstandort Deutschland. Deshalb ist es die Aufgabe aller demokratischen Parteien, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Das gelingt nicht mit dem Fingerzeig auf andere Parteien, wie es der hiesige Ministerpräsident ganz gern mal macht. Wirklich jede Partei muss sich fragen, was sie beitragen kann.

Was kann man denn machen?



Lang: Der Nährboden für die AfD entsteht dort, wo es wirtschaftliche oder soziale Unsicherheit gibt. Das ist eigentlich völlig paradox, denn mit der AfD würden sich Probleme nur verschärfen. Sie will Sozialleistungen kürzen oder etwa die Gewerbesteuer abschaffen, die wichtigste Einnahmequelle der Kommunen und Grundlage von Frauenhäusern, Schwimmbädern und Kitas. Die AfD lebt von den Sorgen der Menschen, schürt sie noch. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Wohlstand, unsere Jobs schützen und Gerechtigkeit stärken. Wenn aber bürgerliche Parteien, so wie man das mitunter im bayerischen Wahlkampf erlebt, anfangen, das Lied der Antidemokraten zu singen, stärken sie am Ende das Original. Wie hat es mein Co-Vorsitzender Omid Nouripour ausgedrückt? Es ist Zeit, ein paar Kulturkämpfe abzublasen.

Lesen Sie dazu auch

Muss Ihre Partei über das Thema Migration neu nachdenken? Diese Sorgen sind es ja, die bei der AfD einzahlen …



Lang: Die AfD spielt Menschen und Ängste gegeneinander aus. Das hat mit der Situation in den Kommunen wenig zu tun. Sie sollten aber jetzt im Zentrum stehen, denn vor Ort wurde im vergangenen Jahr Unfassbares geleistet. Die Kommunen müssen konkret und langfristig vom Bund unterstützt werden. Wir brauchen gleichzeitig schnellere Verfahren durch digitalisierte Behörden. Humanität und Ordnung gehen zusammen. Außerdem gilt es, eine Integrationsoffensive zu starten, mit einer schnellen Anerkennung von Berufsabschlüssen. Wenn ein Geflüchteter eine Ausbildung zur Pflegekraft gemacht hat und gleichzeitig ein Altenheim Pflegekräfte sucht, warum sollte er hier nicht arbeiten dürfen und eine Bleibeperspektive haben? Wir suchen doch händeringend Fachkräfte.

Um Geld zu verteilen, braucht Deutschland eine starke Wirtschaft. Viele Menschen haben Angst, dass der Klimaschutz über den Wohlstand gestellt wird …



Lang: Beides geht Hand in Hand. Der Wohlstand der Zukunft entsteht gerade überall dort, wo Klimaschutz zum Wachstums- und Jobmotor wird. Immer mehr Unternehmen treffen ihre Entscheidung, wo sie sich ansiedeln, danach, wo es bezahlbare und verlässliche Energien gibt. Die erneuerbaren Energien, der Ausbau von Stromtrassen sind ein Standortfaktor geworden. Und diejenigen, die das blockieren, werden zum Standortrisiko. Da hat der bayerische Ministerpräsident in den letzten Jahren vieles verschlafen. Wir wollen Deutschland wieder auf Wachstumskurs bringen. Dafür braucht es zielgerichtete Impulse. Und in einem ersten Schritt werden wir zeitnah das Wachstumschancengesetz beschließen.

Das klingt nach Frust über Ihre Parteifreundin Paus. Sie hat im Kampf um die Kindergrundsicherung das Wachstumschancengesetz blockiert. Haben Sie als Parteichefin Ihren Laden noch im Griff?



Lang: Ja. Wir haben uns alle vorgenommen, dass wir mit etwas mehr Ruhe aus dem Sommer herauskommen. Dazu gehört es auch, keine vermeintlichen Koalitionskrisen herbeizureden. Wir werden beides auf den Weg bringen: Kindergrundsicherung und Wachstumschancengesetz. Denn die Ampel ist sich einig, dass es sowohl eine gute Absicherung für Kinder als auch starke Unternehmen im Land braucht. Und ich bin froh, dass wir eine Ministerin haben, die sich mit großem Elan gegen Kinderarmut einsetzt.

Sie sind Tochter einer Alleinerziehenden, ihre Mutter ist Sozialarbeiterin. Wie wichtig ist es Ihnen persönlich, dass die Kindergrundsicherung kommt?



Lang: Sehr wichtig! Die Folgekosten von Kinderarmut sind deutlich größer als die Investitionen, die wir brauchen, um Kinderarmut zu bekämpfen. Wenn Kinder in Armut aufwachsen, haben sie auch geringere Chancen auf einen guten Bildungsabschluss. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kinder später einmal Probleme auf dem Arbeitsmarkt haben und als Erwachsene auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Deshalb ist es allein schon ökonomisch sinnvoll, Kinderarmut zu bekämpfen. Noch dazu ist es eine Frage der Gerechtigkeit, dass alle Kinder in unserem Land möglichst gleiche Chancen haben. Armen Kindern wird immer wieder vermittelt, dass die Gesellschaft nicht an sie glaubt. Warum sollen sie dann selbst an sich glauben, sich in der Schule anstrengen, sich aus der Armut rausarbeiten? Die Kindergrundsicherung ist für mich auch ein Signal: Ihr seid uns was wert, wir glauben an euch.

Sind Sie nicht selbst das beste Beispiel dafür, dass es nicht nur auf den Kontostand der Eltern ankommt, ob etwas aus einem wird? Immerhin sind Sie Vorsitzende einer Regierungspartei.



Lang: Ich bin nicht in Armut aufgewachsen, ich hatte ein schöne, eine gute Kindheit. Meine Mutter hat in einem Frauenhaus gearbeitet. Sie hat genug verdient, dass wir über die Runden kamen, musste dafür aber auch über die eigene Belastungsgrenze gehen. Wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, sprechen wir ja nicht nur über die Ärmsten, sondern oft über die Mitte der Gesellschaft. Über Menschen, die morgens um sechs aufstehen und das Land am Laufen halten. Diese Leute brauchen von uns das Versprechen, gut von ihrer Arbeit leben, auch mal etwas zurücklegen zu können. Da hilft die Kindergrundsicherung, aber beispielsweise auch mehr Tarifbindung. Arbeiten nach Tarif bedeutet oft mehr Verdienst und bessere Arbeitsbedingungen. Deshalb sollte es ein Tariftreue-Gesetz geben, das sicherstellt, dass es kein staatliches Geld für Lohndumping gibt.

Wären Sie eigentlich nicht besser bei der SPD aufgehoben als bei den Grünen?



Lange: Nein. Für mich gehört das Thema Gerechtigkeit zur DNA der Grünen. Auch die Folgen der Klimakrise treffen ja nicht zuallererst die, die viel Geld haben, die sich Klimaanlage und Pool im Haus leisten oder es sanieren können. Klimaschutz ist ein zutiefst soziales Anliegen.

Sie werden massiv angefeindet. Können Sie sich vorstellen, den Job als Politikerin bis ans Lebensende zu machen?



Lang: Mir selbst habe ich als Ziel gesetzt, nur so lange in der Politik zu bleiben, wie ich es schaffe, nicht zynisch zu werden. Davon bin ich weit entfernt. Was ich ganz sicher nicht tun werde, ist, vor denen einzuknicken, die versuchen, die Demokratie niederzubrüllen. Solange ich Optimismus habe, werde ich weitermachen. Es ist ja auch eine Ehre, ein Privileg, dass mir Menschen ihr Vertrauen schenken, dass ich Teil der Regierungspartei bin und dass ich etwas zum Besseren verändern darf.

Viele Ihrer Kritiker beschränken sich nicht auf Kritik, sondern drohen. Stehen Sie unter besonderem Schutz?



Lang: Wie viele andere Politikerinnen und Politiker werde ich bei Auftritten vom Bundeskriminalamt geschützt. Dafür bin ich wirklich unglaublich dankbar, die Zusammenarbeit mit der Polizei ist sehr gut. Gerade seit der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke durch einen Rechtsextremisten wird die Bedrohung sehr ernst genommen. Niemand in der Politik sollte bedroht und beleidigt werden, egal aus welcher Partei. Große Sorge bereitet mir, dass der Hass und die Drohungen viele Kommunalpolitiker und damit auch Ehrenamtliche treffen. Sie sind das Rückgrat unserer Demokratie und haben viel weniger Möglichkeiten, sich zu schützen.

Ist Ihr Alltag eingeschränkt? Gehen Sie normal einkaufen?



Lang: Natürlich gibt es auch Einschränkungen. Einkaufen gehe ich aber normal. Manchmal passiert es dann, dass ich Fragen zum Deutschlandticket bekomme, während ich mir gerade eine Gurke aussuche.

Sie sind verlobt. Planen Sie eine Hochzeit im Stile Christian Lindners mit Glamour und Promis?



Lang: Es soll eine ganz private Angelegenheit werden. Aber ich habe schon jetzt Respekt vor allen, die eine Hochzeit geplant haben. Irgendwie ist die Arbeit in den letzten Monaten ins Unermessliche gestiegen, wenn mir das jemand davor gesagt hätte … (lacht). Daneben wirkt ein Parteitag gar nicht mehr so stressig.

Zur Person: Ricarda Lang ist seit Februar 2022 zusammen mit Omid Nouripour eine der Bundesvorsitzenden der Grünen. Die 29-Jährige aus Baden-Württemberg, die ihr Jurastudium abgebrochen hat, wird dem linken Parteiflügel zugerechnet.