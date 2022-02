Ex-Oberst Kiesewetter fordert Hightech-Modernisierung der Bundeswehr

Plus Der Ex-Oberst und CDU-Politiker Roderich Kiesewetter appelliert: "Wir müssen endlich eine nationale Sicherheitsstrategie formulieren."

Herr Kiesewetter, wie lange kann sich die ukrainische Armee gegen die russischen Angreifer noch behaupten?



Roderich Kiesewetter: Hoffentlich bis zur Wiederherstellung der Souveränität der Ukraine!