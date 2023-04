Verbandschef schlägt Alarm: "Wohnungsnot reicht längst bis in Mitte der Gesellschaft"

Plus Unbezahlbare Kosten und Vorschriften: Wohnbaugesellschaften stoppen den Bau zigtausender benötigter Wohnungen. Verbandschef Axel Gedaschko warnt vor einem Desaster.

Herr Gedaschko, Ihr Verband vertritt über 3000 Wohnungsunternehmen, sowohl kommunale, soziale, gemeinnützige als auch gewerbliche Anbieter, die insgesamt für fast ein Drittel aller Mietwohnungen in Deutschland zuständig sind. Wie sehr trifft Ihre Mitglieder die Krise am Bau?

Axel Gedaschko: Bezahlbares Bauen und damit bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, wird für die Wohnungsunternehmen zunehmend unmöglich. Derzeit laufen Neubauprojekte auf eine Quadratmetermiete von 15 bis 20 Euro hinaus und ich spreche dabei nicht von Metropolen, sondern von ganz normalen Lagen. Über 70 Prozent der Wohnungsunternehmen in Deutschland haben Projekte aufgeschoben oder ganz aufgegeben. Als wir vergangenes Jahr davor gewarnt haben, wurden wir als Schwarzseher tituliert. Jetzt gibt es kaum eine Region, die nicht betroffen ist.