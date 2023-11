Warum die Offensive der Ukrainer nicht vorankommt

Eine Offensive sollte Kiew deutliche Geländegewinne sichern. Doch die Situation ist festgefahren. Sicherheitsexperte Joachim Krause über die Lage der russischen Truppen und mit welchen Sorgen er auf die westliche Politik blickt.

Herr Krause, noch vor einigen Monaten warteten viele Beobachter auf die ukrainische Gegenoffensive. Was lässt sich heute über deren Erfolg beziehungsweise Misserfolg sagen?



Joachim Krause: Die ukrainische Gegenoffensive hat nicht zu dem erhofften Durchbruch an der Front im Süden der Ukraine geführt. Die Kampfhandlungen haben gezeigt, dass die Vorstellung naiv ist, wonach man mit gepanzerten und mechanisierten Kräften einfach einen Durchbruch erzielen kann. Dies ist, das hat sich gezeigt, kaum möglich, wenn die Gegenseite darauf vorbereitet ist, die Luftüberlegenheit hat und vor allem mit Minen, Panzerabwehrwaffen, Drohnen und Panzerfallen das Gelände so vorbereitet hat, dass kaum ein Durchkommen ist. Auch die Übernahme taktischer Verfahren westlicher Streitkräfte zum Gefecht der verbundenen Waffen hat nicht geklappt – hauptsächlich deshalb, weil die Ukrainer nicht genug moderne Kampfflugzeuge haben. Die Ukrainer haben daraus gelernt und sich auf bescheidenere Ziele verlegt, die aber durchaus langfristig Erfolg versprechen können. Besonders in den von Russland besetzten südlichen Teilen der Ukraine und auch auf der Krim ist es den Ukrainern gelungen, die russischen Truppen in der Tiefe des Aufstellungsraums immer wieder empfindlich zu treffen und die Logistik nachhaltig zu stören. Das konnte gelingen, weil es zum Großteil ein relativ enger Landstreifen von knapp 100 km Breite ist und weil die logistischen Strukturen gut bekannt sind. Die Ukrainer haben zudem mehrere S-400 Luftabwehrsysteme und das Hauptquartier der russischen Marine in Sewastopol zerstören können. Sie haben es außerdem geschafft, die russische Marine in den östlichen Teil des Schwarzen Meeres abzudrängen. Im nördlichen Kriegsschauplatz (Donbas) waren sie damit weniger erfolgreich. Sollte es zu einem Einbruch bei den russischen Streitkräften kommen, dann erwarte ich diesen im Süden.

Wie steht es um die Erfolge der russischen Truppen?



Krause: Die Russen versuchen derzeit an verschiedenen Stellen der nördlichen Front Geländegewinne zu machen, insbesondere wollen sie die Städte Kupjansk und Awdijiwka erobern. Dabei machen sie die gleichen Erfahrungen wie die Ukrainer und kommen mit gepanzerten Vorstößen nicht weiter. Die Verluste, die sie in diesem Zusammenhang erlitten haben, sind enorm. Anders als die Ukrainer, die flexibel auf derartige Erfahrungen reagieren und Verluste vermeiden, versuchen die Russen mit immer wieder denselben Methoden, Durchbrüche zu erreichen – nach dem Motto, dass Masse irgendwann Qualität aussticht. Der Preis: mehrere Tausend Tote und Verletzte auf russischer Seite. Man schätzt, dass Russland seit Ausbruch des Krieges etwa eine Viertelmillion Tote und Verwundete zu beklagen hat. Die Ukrainer gehen von weitaus höheren Verlusten auf russischer Seite aus. Ihren Berechnungen zufolge seien schon 250.000 Russen gefallen, die Zahl der Verwundeten dürfte dann etwa zwei bis drei Mal so hoch sein.

Haben die westlichen Waffen der Ukraine einen entscheidenden Gewinn gebracht – oder konnten sie nur Schlimmeres verhindern?



Krause: Beides ist der Fall. Vor allem die weitreichenden und präzisen Raketen und Artilleriegeschosse haben den Ukrainern die Möglichkeit verschafft, die russische Front im Süden des Landes in der gesamten Tiefe zu bekämpfen und damit zu schwächen. Das war und ist ein großer Gewinn. Die Panzer kamen viel zu spät, vor einem Jahr hätten sie im Süden der Ukraine noch einen bedeutenden Unterschied gemacht. Die Lage würde sich für die Ukraine entscheidend verändern, wenn sie mit F-16 Kampfflugzeugen auch taktische Luftüberlegenheit erringen können und wenn sie über Abstandswaffen (wie den Taurus-Marschflugkörper) verfügen, die es ihnen erlaubten, die Kertsch-Brücke nachhaltig zu zerstören. Damit wäre der Nachschubweg auf die Krim entscheidend geschwächt. Schlimmeres verhindert haben die Lieferungen von Luftabwehrsystemen an die Ukraine. Sie haben Menschen das Leben gerettet und die ukrainische Wirtschaft und das ukrainische Militär vor schweren Schäden bewahrt.

Was wird die größte Herausforderung für die Ukraine für die kommenden Monate?



Krause: Die Ukraine muss über den Winter kommen und vor allem Luftangriffe der Russen mit Raketen und Marschflugkörpern abwehren. Zwar liest man, dass die Russen schon seit Wochen kaum noch Angriffe mit Marschflugkörpern und ballistischen Raketen gegen die Ukraine unternommen haben. Daraus zu schließen, dass die Russen diese Waffensysteme nicht mehr hätten, erscheint mir zu optimistisch zu sein. Ich befürchte, dass es in den nächsten Wochen wieder zu massiven Luftangriffen auf die Energie-Infrastruktur und willkürlich ausgewählte zivile Ziele in der Ukraine kommen wird.

Wie beurteilen Sie die Unterstützung durch den Westen – muss sich die Ukraine Sorgen machen?



Krause: Wir müssen uns Sorge machen um die USA, denn in der republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus gibt es starken Widerstand gegen die fortgesetzte Unterstützung der Ukraine – mit Argumenten, die auch von der AfD oder aus der russischen Propaganda hätten kommen können. Präsident Biden versucht nunmehr, die Unterstützung für die Ukraine in ein Paket mit der Unterstützung Israels zu verpacken. Ich hoffe, dass er damit Erfolg hat. Insofern hat die Parallelität beider Kriege für die Ukraine auch etwas Positives. Die Hoffnung Putins, wonach Trump in einem Jahr erneut zum Präsidenten der USA gewählt werden wird, halte ich für ziemlich aussichtslos. Trump hat gute Chancen, von den Republikanern aufgestellt zu werden, aber ich gehe davon aus, dass Trump bei der Präsidentenwahl nicht genügend Stimmen bekommt. Angesichts des desolaten Zustands der Republikaner gehe ich auch nicht davon aus, dass diese die Kontrolle über das Haus oder den Senat bekommen werden. Ich mache mir auch Sorgen um die europäische Unterstützung. Die Herren Fico und Orban sind meine geringsten Sorgen. Viel mehr macht mir Sorgen, dass die Europäer immer noch nicht in der Lage sind, die zugesagte Menge an Artilleriegeschossen zu liefern. Und mir macht die Zögerlichkeit unseres Bundeskanzlers Sorge.

Zur Person: Joachim Krause war Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel .