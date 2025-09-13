„Warum sollte das höchste Amt nur ein Mann ausfüllen können?“

Frau Klöckner, als Bundestagspräsidentin wollen Sie zum Ausgleich gesellschaftlicher Spannungen beitragen, die nicht zuletzt auch im Parlament zutage treten. Was würden Sie sagen, nach knapp einem halben Jahr im Amt: Wie gut ist Ihnen das gelungen?

JULIA KLÖCKNER: Wir haben als Parlament die Aufgabe, die Polarisierung, die es im Bundestag gibt, nicht noch verschärft über den Umgangston auf die Gesellschaft zu übertragen. Das kann nicht nur die Sache einer einzelnen Person sein, das betrifft alle Abgeordneten. Ich komme gerade vom Treffen mit den Parlamentspräsidenten der G7-Länder in Kanada. Dort gibt es parallele Entwicklungen – überall zeichnen sich gesellschaftliche Polarisierung und Blockbildung in den Parlamenten ab. Umfragen zeigen, dass teilweise nur noch rund 20 Prozent der Bürgerinnen und Bürger unserem Bundestag vertrauen. Das ist eine dramatische Zahl.

Über diesen Vertrauensverlust wollen wir mit Ihnen reden. Woran liegt das?

KLÖCKNER: Der Deutsche Bundestag war noch nie so polarisiert wie heute, noch nie. Zehn Prozent der Plätze sind ganz links im Parlament und rund 25 Prozent der Plätze ganz rechts. Und ich habe den Eindruck, dass beide Extreme einander brauchen. Nicht für die Debatte im Plenum, sondern für ihre Anhängerschaft in den digitalen Medien. Da geht es rau zu, man schaukelt sich gegenseitig hoch. Der Ton im Parlament überträgt sich auf Debatten in der Gesellschaft und in den digitalen Medien - und das wirkt wiederum auf das Parlament zurück. Wenn wir aber vom Hohen Haus sprechen, dann müssen wir das auch ausstrahlen.

Sie sagten zuletzt, es mache Ihnen Sorgen, „wenn sich Demokraten der Mitte untereinander in Auseinandersetzungen als Gefahr für die Demokratie bezeichnen oder sich absprechen, demokratisch zu sein“. Wo stellen Sie das fest – und warum nimmt diese Tendenz zu?

KLÖCKNER: Das kann ich sehr klar sagen: Man hat manchmal den Eindruck, dass es nur noch zwei Meinungen gibt. Die eigene und eine falsche, die dann nicht selten noch als demokratiegefährdend bezeichnet wird. Dazwischen gibt es kaum noch was. Aber Meinungsfreiheit umfasst nicht nur meine eigene Meinung. Meinungsfreiheit und -vielfalt umfassen auch eine Haltung, die ich überhaupt nicht teile. Mein Gegenüber kann ein gutes Argument haben, ohne dass er mich überzeugt. Leider verkommt das Austauschen von Argumenten sehr oft zum reflexhaften Austauschen von Vorwürfen. Wer nicht die eigene Gesinnung teilt, muss sich schnell anhören, wahlweise ganz links oder ganz rechts zu stehen. Für Denkfaule sind Gesinnung und Emotion bequem, weil man nichts mehr hinterfragen muss. Für die demokratische Kultur ist es eine Katastrophe.

Wenn man Robert Habeck und Ricarda Lang von den Grünen glaubt, dann tragen Sie persönlich Ihren Teil bei zur vergifteten Debatte bei, etwa durch den Besuch eines CDU-Sommerfests, das am Firmensitz eines Millionärs stattfand, der das umstrittene Nachrichtenportal Nius finanziert.

KLÖCKNER: Ich weiß ja selbst, wie es ist, nicht mehr in der Regierung zu sitzen, sondern Opposition zu sein. Ich empfehle, das mit Würde und konstruktiv zu ertragen. Das geht. Manchmal sagen Botschaften ja mehr über den Absender etwas aus als über den, den es treffen soll. Es ist grundsätzlich immer schwierig, wenn jemand seine eigene Moral verkauft, als sei die alleine Demokratie-rettend. Demokratie ist aber nicht die eigene Moral, sondern ein Instrumentenkasten für unsere Art des Zusammenlebens, auch des Diskutierens im Rahmen unserer Verfassung. Jeder sollte ertragen können, dass es Menschen gibt, die nicht eins zu eins die eigenen Ansichten teilen.

Die Kritik der Grünen und anderer entzündete sich auch an Ihren Entscheidungen zu politischen Symbolen. Sie weigerten sich die Regenborgenfahne aus Anlass des Berliner Christopher Street Days zu hissen und dulden keine Pro-Palästina-Pullover im Plenarsaal. Aus Sicht des linken Spektrums führen Sie damit einen konservativen Kulturkampf.

KLÖCKNER: Ich habe die Regenbogenflagge am 17. Mai, dem internationalen Tag gegen Homophobie, auf dem Reichstagsgebäude hissen lassen. Hier gibt es einen klaren parlamentarischen Bezug. Die Flagge nur einmal im Kalenderjahr wehen zu lassen, damit halte ich mich an den Erlass der früheren Innenministerin Nancy Faeser von der SPD, die das so bestimmt hat: Einmal im Jahr. Ansonsten wehen Schwarz-Rot-Gold und die blaue Europaflagge. Übrigens werden auch keine Regenbogenflaggen aus Büros verbannt. Jeder darf sie dort aufhängen. Es gibt aber seit 2018 eine klare Regelung in der Hausordnung des Deutschen Bundestags, dass keine Aushänge – gleich welchen Inhalts – an und in den Fenstern der Abgeordnetenbüros gemacht werden dürfen. Das ist keine Lex Klöckner. Was denken sie, wie viele Hinweise wir auch von den Grünen bekommen, die sich beschweren, dass Abgeordnete anderer Fraktionen Flaggen und Symbole in ihre Fenster hängen? Es geht nicht um persönlichen Geschmack, sondern um Anwendung einer Regel, die für alle gilt – unabhängig der Fraktion. Das hat was mit Fairness und Verlässlichkeit zu tun.

Wie weit geht Neutralität? Ist es wirklich das Gleiche, die Regenbogenfahne aus den Fenstern zu verbannen, wie beispielsweise Symbole der extrem Rechten zu untersagen? Und was ist mit den Pro-Palästina-Pullovern und Baskenmützen?

KLÖCKNER: Das Abnehmen von Kopfbedeckungen in Gebäuden gehört zur Höflichkeit dazu. Sie gehen ja auch nicht ins Theater und lassen einen Hut auf. In diesem Parlament gilt die Vereinbarung: Wir führen die Debatte nur mit dem Wort, nicht mit politischen Botschaften etwa auf Pullovern oder Laptops. Wir sind nicht in einem Land, in dem das freie Wort sanktioniert wird, so dass ich gezwungen wäre, meine Meinung anders demonstrieren zu müssen – insbesondere nicht als Abgeordneter mit Rederecht im Plenum des Deutschen Bundestags.

Im neuen Bundestag sitzen so viele Abgeordnete der AfD wie noch nie. Sind sie der Hauptgrund, warum das Klima im Parlament rauer geworden ist?

KLÖCKNER: Ich bin seit über 20 Jahren Abgeordnete – lange Zeit im Bundestag und sieben Jahre im Landtag von Rheinland-Pfalz als Fraktionsvorsitzende. Aus meiner Sicht tragen die digitalen Medien zur größten Veränderung bei. Und da geben sich ganz links und ganz rechts kaum etwas. Die Reden im Plenum werden immer öfter allein für die Verwertbarkeit in den sozialen Medien gehalten, für kurze Videoclips auf Instagram und TikTok. Das ist ja auch von Erfolg gekrönt, wird oft angeschaut, geklickt. Aber es macht den Austausch der Argumente kaputt. Es ist kein Zufall, dass so viel geschrien wird. Das erhöht die Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken. Ich sage Ihnen: Wenn Ausschusssitzungen nicht öffentlich sind, herrscht dort ein völlig anderer Umgang miteinander. Es geht sachlicher zu.

Werden Sie strenger gegen Zwischenrufer und Störer vorgehen?

KLÖCKNER: Wir gehen jetzt die größte Reform der Geschäftsordnung des Bundestags seit 1980 an. Hier ist auch vorgesehen, dass die Ordnungsgelder verdoppelt werden. Ich bin aber ganz bei dem früheren Bundestagspräsidenten Norbert Lammert. Er meinte, viel stärker als Ordnungsgelder wirkt das direkte Ansprechen von Störern. Und wenn Grüne und Linke behaupten, ich sei nicht neutral, sondern nur gegen sie, dann hilft der Blick auf die Zahlen: von den 13 Ordnungsrufen bisher in dieser Wahlperiode gingen zwölf an die AfD.

Müssten Sie nach Ihrem Ansatz der Gleichbehandlung aller Fraktionen im Parlament nicht dafür eintreten, dass die AfD einen stellvertretenden Bundestagspräsidenten bekommt?

KLÖCKNER: Weder verweigere ich noch gewähre ich einseitig Mitwirkungsrechte. Ich gewährleiste als Präsidentin, dass die Regeln gelten und dass sie eingehalten werden. Darauf achte ich. Jede Fraktion, also natürlich auch die AfD, hat das Recht, einen Kandidaten oder Kandidatin für das Amt des Vize-Präsidenten zur Wahl zu stellen. Aber es gibt nicht den Anspruch, dass der Kandidat dann auch die Mehrheit bekommt. Es ist eine geheime Wahl, und da ist jeder Abgeordnete frei, wie er oder sie das Kreuz macht. Ich habe also keinem zu sagen, wie zu wählen ist.

Verstehen Sie den Unmut der AfD-Wähler, die sich beklagen, dass alle anderen Fraktionen einen Vize-Posten und Ausschussvorsitzende bekommen, nur die AfD nicht, obwohl sie zweitstärkste Kraft ist?

KLÖCKNER: Die AfD habe keine Mitwirkungsrechte im Parlament, ist falsch. Die Fraktion hat Rederecht nach ihrer Größe, das heißt mehr Redeanteil als die kleineren Fraktionen. Sie hat entsprechend ihrer Größe auch Mitglieder in den Ausschüssen. Alle Fraktionen können Pressekonferenzen geben, sie können parlamentarische Anfragen stellen, wovon auch reichlich Gebrauch gemacht wird. Aber ein Automatismus, in Ämter und Funktionen gewählt zu werden, gibt es in einer Demokratie nicht – dazu braucht es eine Mehrheit.

In der Union galt ja lange Zeit die Überzeugung, dass mit strengeren Grenzkontrollen auch der Zuspruch für die AfD sinken würde. Nun geht die Zahl der Flüchtlinge seit geraumer Zeit zurück – und die AfD wächst in Umfragen aber weiter. Wie erklären Sie sich das?

KLÖCKNER: Jetzt müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen. Diese Bundesregierung ist noch kein halbes Jahr im Amt. Die Wende in der Migrationspolitik ist merklich eingeleitet. Aber das muss auch erst einmal in der Breite der Bevölkerung ankommen.

Das Land steht vor großen Herausforderungen – Putins Krieg gegen die Ukraine, die schwächelnde Wirtschaft, Reformbedarf beim Sozialstaat, bei der Rente… Trauen Sie den Parteien der Mitte zu, mutige Entscheidungen zu treffen?

KLÖCKNER: Es nützt nichts, es müssen wirklich harte Entscheidungen getroffen werden. Ein bisschen schwanger sein gibt es nicht. Es bedeutet, dass die Koalitionspartner über ihren jeweiligen Schatten springen müssen. So wie es damals die SPD mit den Hartz-Reformen gemacht hat, im Bundesrat unterstützt durch die Union. Eigentlich konnte nur ein SPD-Kanzler den Sozialstaat reformieren, bei der Union wären die SPD-nahen Interessengruppen massiv auf die Barrikaden gegangen. Schwarz-Rot darf sich nicht lähmen lassen. Es braucht nachhaltige Veränderungen, sonst ist der Sozialstaat bei der aktuellen Wirtschaftskraft so nicht mehr zu finanzieren.

Sie sind nach Annemarie Renger, Rita Süssmuth und Bärbel Bas die vierte Frau im Amt der Bundestagspräsidentin. Warum traut man Frauen dieses Amt mehr zu als andere wichtige Ämter in der Republik?

KLÖCKNER: Ich finde nicht, dass in der Reihe von so vielen Präsidenten vier Frauen schon eine stolze Zahl sind. Ich bedauere sehr, dass im neuen Bundestag weniger Frauen vertreten sind – hier machen wir Rückschritte. Ganz viele Frauen wollen sich ein Amt in der Politik nicht mehr antun. Denn Frauen werden härter angegangen als Männer. Inhaltlich ist das ja in Ordnung, das ist Gleichberechtigung. Aber die Rolle, die das Äußere spielt, die Bemerkungen dazu, frauenfeindliche Kommentare – das schreckt schon viele Frauen ab. Auch über mich gibt es kaum ein Portrait, dass ohne Beschreibung auskommt, wie hoch meine Abätze sind, wie ich das Haar trage, was ich anhabe und dass ich mal Weinkönigin war. Vor 30 Jahren. Dabei habe ich zwei Studienabschlüsse, eine Journalistenausbildung und Berufserfahrung außerhalb der Politik.

In letzter Zeit mehren sich die Stimmen, die sagen, es wäre einmal Zeit für eine Bundespräsidentin als Nachfolgerin für Frank-Walter Steinmeier. Sehen Sie das auch so?

KLÖCKNER: Warum sollte das höchste Amt nur ein Mann ausfüllen können?

Hätten Sie Interesse?

KLÖCKNER: Wer für ein solches Amt ein Bewerbungsinteresse bekunden würde, hätte das Amt nicht verstanden.

Zur Person Julia Klöckner (52) stammt aus einem Weingut in Rheinland-Pfalz und wollte eigentlich Lehrerin werden. Nach Abschluss ihres Studiums arbeitete sie mehrere Jahre als Journalistin – Spezialgebiet Wein. Danach ging sie in die Politik. Mit einer Unterbrechung von sieben Jahren gehört sie dem Bundestag seit 2002 an, dessen Präsidentin seit einigen Monaten ist. Zwischen 2018 und 2021 war sie Bundeslandwirtschaftsministerin.