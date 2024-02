Interview

Was ist eigentlich los in diesem Land, Frau Münch?

Plus Deutschland demonstriert und die Parteien wirken zunehmend ohnmächtig. Die Politologin Ursula Münch warnt vor der Unregierbarkeit der Republik.

Von Christoph Frey

Frau Münch, die Bauern demonstrieren, die Eisenbahner und Spediteure streiken, Zehntausende gehen gegen Rechtsextremismus und für Menschenwürde auf die Straße. Das Jahr beginnt mit einer relativ aufgeheizten Stimmung. Was erleben wir da gerade in unserem Land?



Ursula Münch: Die Schnittmenge ist meines Erachtens die Bundesregierung. Ich mache sie jetzt nicht für sämtliche Prozentpunkte der AfD verantwortlich. Ich würde aber schon sagen, dass diese Unzufriedenheit mit der Bundesregierung, mit den Ampelparteien, dafür relativ viel Verantwortung trägt. Hinzu kommt dieses Anschüren, auch dieses mediale Anschüren von Stimmungen.

Sie sagen, dass sich der Nährboden für die AfD insgesamt vergrößert hat, der bestand ja bis vor einem Jahr vor allem in Migrationsthemen.



Münch: Ich lehre auch an der Universität der Bundeswehr und meine ostdeutschen Studenten haben mir schon vor 20 Jahren erzählt, wie es in ostdeutschen Kommunen zugeht. Dort hatten versprengte rechtsextremistische Kräfte schon früh Fuß gefasst. Und die Veränderung kam dann mit der AfD als vermeintlich bürgerlicher Partei. Die Politikwissenschaft hat immer gedacht, dass sich die Ostdeutschen schon den Westdeutschen anpassen würden, und jetzt ist es ist eher umgekehrt mit Blick auf die gesellschaftlichen Entwicklungen. Es gibt ein relativ stabiles Potenzial von Leuten, die empfänglich sind für rassistisches Gedankengut und jetzt kommt noch diese Unzufriedenheit dazu. Mein Eindruck ist, dass die Forderung nach einer schärferen Migrationspolitik in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Jetzt ist die Grundfrage, kriegt man die Leute wieder zurück? Ich glaube schon, dass man einen nennenswerten Anteil wieder zurückbekommen kann. Aber das setzt voraus, dass die Leute die Regierung als handlungsfähig wahrnehmen.

