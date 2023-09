Interview

vor 33 Min.

Was wird aus dem Paragrafen 218, Frau Woopen?

Plus Der umstrittene Paragraf 218, der Abtreibungen im Strafgesetzbuch verankert, könnte von der Ampel gestrichen werden. Eine Kommission soll prüfen, ob das möglich ist.

Von Laura Mielke Artikel anhören Shape

Frau Woopen, Sie arbeiten in der Kommission für reproduktive Selbstbestimmung, die von der Bundesregierung einberufen wurde. Mit welchen Fragen befasst sich diese Kommission?



Christiane Woopen: Die Kommission hat zwei Arbeitsgruppen mit je neun Personen. Die eine Gruppe befasst sich mit der Frage, ob Schwangerschaftsabbrüche außerhalb des Paragrafen 218 geregelt werden können. Die andere Gruppe beschäftigt sich mit der Leihmutterschaft und der Möglichkeit zur Eizellenspende, die in Deutschland verboten sind.

Welchen Einfluss nimmt sie auf die Gesetzgebung?



Woopen: Hier sollte man unterstreichen, dass es sich um eine unabhängige Kommission handelt. Wir bereiten einen Bericht vor, der dann in den politischen Prozess eingeht, nicht aber unmittelbar in das Gesetzgebungsverfahren eingebunden ist. Wir hoffen natürlich, dass unser Bericht so gut sein wird, dass er faktisch berücksichtigt wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen