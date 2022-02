Wehrbeauftragte Högl bezeichnet Ausstattung der Bundeswehr als Skandal

Exklusiv Eva Högl (SPD), die Wehrbeauftragte der Bundesregierung, sagt: "Soldaten haben keinen ausreichenden Kälte- und Nässeschutz."

Die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, Eva Högl, hat massive Mängel in der Ausrüstung der Bundeswehrkräfte kritisiert, die derzeit Teil der Nato-Präsenz in Litauen sind. „Mir haben reihenweise Soldatinnen und Soldaten erzählt, dass sie keinen ausreichenden Kälte- und Nässeschutz haben“, sagte die SPD-Politikerin unserer Redaktion. Auch dicke Jacken und Unterwäsche fehlen demnach. „Ja, das ist ein Skandal“, sagte Högl.

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine stellte sie klare Forderungen auf: „Der Westen muss Putin deutlich machen, dass er nicht wehrlos ist, sondern dass wir militärisch reagieren können. Abschreckung gehört dazu. Genau deswegen muss die Bundeswehr so ausgestattet sein, dass sie im Nato-Verbund entsprechend agieren kann.“ Die Soldatinnen und Soldaten seien grundsätzlich gut vorbereitet, obwohl alles sehr schnell gehen musste. „Aber wir haben noch Nachholbedarf bei Ausrüstung und Ausstattung. Die Kräfte sind jetzt beispielsweise in Zelten untergebracht und das Internet ist überlastet.“ (AZ)

