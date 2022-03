„Wir brauchen Augenmaß statt Wumms“

Exklusiv Der CSU-Haushaltsexperte Sebastian Brehm kündigt Widerstand gegen einen Schattenhaushalt für die Modernisierung der Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro an und pocht auf die Schuldenbremse.

Herr Brehm, der grausame Krieg in der Ukraine sortiert die deutsche Politik neu. Deutschland rüstet auf und will 100 Milliarden in die Bundeswehr stecken. Das ist eine enorme Summe und man fragt sich, wie sie so einfach zur Verfügung gestellt werden kann? Sind die Zeiten soliden Haushaltens in der Politik jetzt vorbei?



Brehm: Also der Eindruck kann entstehen, wenn man Bundeskanzler Scholz zuhört. Er hat angekündigt, wir machen ein Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr. Er hat das getan, ohne irgendeine Konkretisierung vorzunehmen. Also was nicht sein kann, ist, dass jetzt einfach 100 Milliarden in einen Schattenhaushalt gestellt werden und sich die Regierung nach Gutdünken daraus bedient. Finanzminister Lindner muss ein Konzept entwerfen, in dem er die Finanzierung der Maßnahmen auch solide darlegt. Und selbstverständlich müssen alle Maßnahmen auch durch den Haushaltsausschuss und müssen auch in die Schuldenbremse einberechnet werden.

CDU und CSU haben angekündigt, die Regierung bei der Verbesserung der Bundeswehr zu unterstützen.



Brehm: Ohne Frage unterstützen wir, dass unsere Armee besser ausgestattet wird. Das haben wir immer getan – im Gegensatz zu SPD und Grünen, die in mehr Geld für die Bundeswehr eine gefährliche Aufrüstung sahen. Auch die Auflage eines Sondervermögens kann sinnvoll sein. Aber es ist undenkbar, dass das Parlament dabei übergangen wird. Das Haushaltsrecht ist das Königrecht des Parlaments. Scholz und Linder versuchen ein zweites Mal, dieses Recht zu beschneiden. Schon bei dem Nachtragshaushalt 2021 von 60 Milliarden für die Energiewende haben sie es auch so getan.

Dagegen klagt die Union in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht.



Brehm: Richtig. Finanzminister Lindner und die Bundesregierung haben nämlich die Regeln geändert. Bislang war es so, dass in jedem Sondervermögen, wenn Geld entnommen worden ist, dieses im Jahr der Entnahme in die Schuldenbremse eingerechnet wurde. Das ist jetzt anders. Die Summe wird in Gänze auf das Jahr 2021 gebucht, in dem wegen der Pandemie die Schuldenbremse ausgesetzt ist. Das soll für die bereits beschlossenen 60 Milliarden gelten und auch für die 100 Milliarden für die Bundeswehr im Haushalt 2022. Das ist eine bewusste Umgehung der Schuldenbremse.

Sind diese Einwände angesichts der militärischen Bedrohung durch Wladimir Putin und des Klimawandels nicht haushalterische Kleinigkeiten?



Brehm: Klarheit und Wahrheit ist einer der ganz wichtigen Punkte für die Stabilität von Finanzen und auch für Generationengerechtigkeit. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder gefordert, die Verteidigungsausgaben stärker zu erhöhen. Das wurde von der SPD blockiert. Sei es für die Anschaffung von Kampfjets, sei es für Panzer und Drohnen. Das war in der großen Koalition ein ewiger Kampf. Es ist notwendig, dass diese Verteidigungsausgaben jetzt vorgenommen werden. Und wir werden dem auch zustimmen, aber nur nach den normalen Haushaltsregeln. Ab nächstem Jahr muss die Schuldenbremse wieder gelten. Und dann wird man sich überlegen müssen, ob man einige Ausgaben, die man jetzt im Haushalt hat, auch einsparen muss zugunsten der großen Ziele, die wir leisten müssen.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich der Zustand der Bundeswehr unter den Verteidigungsministern von CDU und CSU enorm verschlechtert hat. Von 2005 bis Ende letzten Jahres lag das Haus in den Händen der Union. CDU und CSU tragen erhebliche Verantwortung dafür.



Brehm: Also mit Sicherheit müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen. Man kann jetzt nicht sagen, nur die SPD ist daran schuld, weil sie Erhöhungen des Wehretats nicht zugestimmt hat. Die Bundeswehr hatte nicht die Priorität, wie sie es hätte haben müssen. Ganz sicher. Und das hat mit der Abschaffung der Wehrpflicht bereits begonnen.

Kanzler Olaf Scholz will die 100 Milliarden in das Grundgesetz aufnehmen lassen, wofür er die Verfassung ändern müsste, was nicht ohne Zustimmung von CDU und CSU funktioniert wegen der dafür nötigen Zweidrittelmehrheit. Machen Sie mit?



Brehm: Die Notwendigkeit sehe ich nicht, außer man will die Schuldenbremse für die nächsten Jahre aushebeln. Das hielte ich für falsch. Wenn der Kanzler etwas in das Grundgesetz schreiben wollte, dann müsste er eigentlich das gemeinsame Finanzierungsziel der Nato von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung darin aufnehmen. Aber davor scheut sich Scholz, weil er dafür in der Ampel-Koalition keine Mehrheit zustande bekommt. Womit wir wieder bei der Frage wären, wie viel Rückhalt die Bundeswehr in dieser Ampelkoalition wirklich hat.

Sebastian Brehm (CSU) mahnt dazu, sich an die Schuldenbremse zu halten. Foto: Jörg Carstensen, dpa/picture alliance

Corona-Milliarden, Klimawandel-Milliarden, Bundeswehr-Milliarden. Die Milliarde ist die neue Normal-Einheit, die Summen der Pakete können einen schwindelig machen. Andererseits könnte man sagen, dass es wegen der Größe der Herausforderungen gerechtfertigt ist, hohe Schulden zu machen. Verkürzt gesagt, wenn die Erde unbewohnbar wird, ist es herzlich egal, wie es um den Staatshaushalt bestellt ist.



Brehm: Das sehe ich nicht so. Wir müssen statt mit Bazooka und Wumms wieder mit Augenmaß und Sorgfalt vorgehen. Es war in der Pandemie richtig, dass wir Wirtschaft massiv unterstützt haben und die Unternehmen überleben konnten. Aber wir können nicht von einem Ausnahmezustand in den nächsten gehen. Deutschland hat die höchsten Steuereinnahmen der Geschichte. Wir haben kein Problem mit den Einnahmen, sondern bei den Ausgaben. Manche Ausgaben müssen jetzt zugunsten der Armee eingespart werden, manche Dinge müssen verschoben werden. Aber das ist Haushaltspolitik. Es geht immer darum, Prioritäten zu setzen. Davor drückt sich die Ampel und will lieber viel auf Pump finanzieren.

