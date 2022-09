Wolfgang Schäuble: "Meine Frau hat den höheren Preis bezahlt"

Plus Das Urgestein des Bundestags, Wolfgang Schäuble, wird am Sonntag 80. Ein Gespräch übers Aufgeben, seine Behinderung und darüber, warum er sich nie mit Helmut Kohl versöhnt hat.

Herr Schäuble, wer in die Politik geht, zahlt einen hohen Preis. Denken Sie manchmal, dass Sie einen zu hohen Preis bezahlt haben?