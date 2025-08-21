Wie Dobrindt für Law and Order im Netz sorgen will

Im Netz gibt es einen neuen Sheriff und er heißt Alexander Dobrindt. Der Bundesinnenminister will der Polizei mehr Befugnisse erteilen, um Kriminelle im Internet zu jagen. Dobrindt hat dazu über die vergangenen Tage und Wochen verschiedene Vorschläge gemacht: Er lässt den Einsatz der umstrittenen Software des US-Konzerns Palantir prüfen und will das Sammeln biometrischer Daten erleichtern. Außerdem – das erklärte der Innenminister am Donnerstag in Berlin – sollen Ermittler künftig IP-Adressen bis zu drei Monate speichern. Das sei ihm „ein besonders wichtiges Anliegen“, sagte Dobrindt. „Wir können keine Aufdeckung erreichen, wenn uns die technischen Möglichkeiten dazu fehlen.“

Die IP-Adresse ist letztlich eine Art Anschrift eines Endgeräts, mit der ein Computer identifiziert werden kann. Der Vorschlag des Innenministers: Er will Telekommunikationsanbieter künftig dazu verpflichten, diese Informationen drei Monate lang zu speichern. Das soll Ermittlern helfen, Täter im Netz zu identifizieren. Schon in der Opposition setzte sich Dobrindt dafür ein. Später schaffte es das Thema in den Koalitionsvertrag. Einen Gesetzentwurf wolle man in den kommenden Wochen auf den Weg bringen, sagte Dobrindt.

Mit der Speicherung der IP-Adressen will der Innenminister unter anderem gegen sexuelle Straftäter im Netz vorgehen. Dort „finden viele Täter die Möglichkeit, Kontakt zu jungen Menschen herzustellen“, sagt Dobrindt. Laut dem Lagebild des Bundeskriminalamts (BKA), das der Innenminister am Donnerstag vorgestellt hat, zählte die Polizei im Jahr 2024 rund 18.000 Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch in Deutschland. Die Zahl stieg zwar gegenüber dem Vorjahr immerhin nicht an, große Erfolge können die Ermittler aber auch nicht vorweisen. Und die Straftaten verändern sich: Von Jahr zu Jahr verlagert sich die Kriminalität zunehmend ins Netz, zum Beispiel durch die Verbreitung von Fotos und Videos von Kindesmissbrauch im Darknet. Dort sollen die Täter künftig leichter überführt werden können.

Von Ermittlern kommt Rückhalt für die Pläne des Innenministers. „Das wird unsere Ermittlungserfolge noch einmal deutlich steigern“, sagte BKA-Präsident Holger Münch. Aktuell erreiche man bei der Identifizierung von Tatverdächtigen im Netz eine Erfolgsquote von 75 Prozent. Durch die Speicherung von IP-Adressen erhoffe man sich eine Steigerung auf über 90 Prozent. Und der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Alexander Poitz, sagte unserer Redaktion: Kriminelle nutzen „alle zur Verfügung stehenden digitalen Möglichkeiten zur Vorbereitung sowie Begehung von Straftaten. Insofern finden wir es richtig, dass die Bundesregierung bei der Handlungsfähigkeit der Sicherheitsbehörden investieren möchte.“ Gegenüber kriminellen Strukturen brauche man „endlich Waffengleichheit“.