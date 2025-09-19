CSU und SPD streiten über Palästina-Hilfen

Union und SPD ringen weiter um den richtigen Umgang mit Israel. Dabei gibt es auch Unstimmigkeiten zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU. Die jüngste Debatte hatte Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan angestoßen. Die Sozialdemokratin setzt sich schon länger für eine härtere Gangart gegenüber Israel und mehr Unterstützung für die Palästinenser ein. Bisher war sie damit im Kabinett oft isoliert. Bei ihrem aktuellen Vorhaben, die Autonomiebehörde im Westjordanland mit 30 Millionen Euro zu unterstützen, hat Radovan aber offenbar die Rückendeckung des Kanzlers. „Die Bundesregierung hatte dazu eine einheitliche Haltung“, sagte am Freitag der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille.

Nur: Bei der CSU stößt das Vorhaben auf Widerstand. Im Haushaltsausschuss blockierten die Christsozialen die Zahlungen, heißt es von Mitgliedern des Gremiums. Radovan müsse genauer darlegen, wofür die Zahlungen genutzt werden, so die Begründung.

Radovan besuchte kürzlich das Westjordanland

Die Bundesregierung reagierte wortkarg auf den Widerstand der Christsozialen. Man kommentiere die Vorgänge im Parlament nicht, sagte Sebastian Hille. Er habe aber den Eindruck, dass „das zwischen den Koalitionsfraktionen regelbar zu sein scheint“. Am Montag soll wohl erneut über die Gelder beraten werden.

Das Entwicklungsministerium erklärte, die Gelder seien nötig, weil Israel Einnahmen aus Steuern und Zöllen für die Gebiete im Westjordanland zurückhält. Diese seien auf Waren aus dem Gebiet erhoben worden. Die Behörde stehe wegen der ausbleibenden Beträge vor der Zahlungsunfähigkeit. Die Schule könne nicht rechtzeitig beginnen, die Gesundheitsversorgung und der öffentliche Dienst seien eingeschränkt. „Die Entwicklungsministerin war vor Ort und hat sich dort ein Bild von der Lage gemacht“, sagte eine Sprecherin Radovans. Die CSU ihrerseits fürchtet, mit dem Geld könnten Projekte gefördert werden, die die Sicherheit Israels gefährden.

Der christsoziale Außenpolitiker Stephan Mayer wirbt für gegenseitiges Verständnis. „Es ist auch die Aufgabe der Bundesregierung, für die Sicherheit der Zivilbevölkerung zu sorgen, sowohl in Gaza als auch im Westjordanland. Insofern finde ich die Zahlungen richtig“, sagte er unserer Redaktion. „Aber es muss sichergestellt werden, dass das Geld auch bei der Bevölkerung ankommt und nicht über dubiose Kanäle in die Hände von Terroristen gerät.“

Kritik kommt aus der Opposition. „Es gibt momentan keine klare gemeinsame Position in der Bundesregierung und das ist aus meiner Sicht wirklich ein großes Problem“, sagte am Freitag die Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge. „Die CDU und die CSU schauen da unterschiedlich drauf und sie streiten sich ja mittlerweile auch ganz öffentlich.“ Dröge betonte die Notwendigkeit von Hilfslieferungen. „Es braucht mehr Unterstützung. Und es braucht weniger Politiker der CSU, die auf der Bremse stehen.“

Die EU-Kommission will Sanktionen gegen Israel

Auch auf europäischer Ebene gab es zuletzt Unstimmigkeiten über den Umgang mit dem Krieg im Nahen Osten. Bei dem Besuch des Bundeskanzlers in Madrid hatte dessen spanischer Amtskollege, der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez, erklärt, europäischen Sanktionen gegen Israel zuzustimmen. Ins Spiel gebracht hatte die ausgerechnet die Parteifreundin des Bundeskanzlers, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das Kabinett wird sich kommende Woche mit dem Vorschlag der EU befassen. Aus der Union wurde aber bereits Kritik an von der Leyen laut. „Möglichen Israel-Sanktionen stehe ich grundsätzlich kritisch und distanziert gegenüber“, sagte dazu Stephan Mayer. „Ich rate auch immer, zu bedenken, dass wir in vielen Bereichen eng mit dem Staat zusammenarbeiten und beispielsweise in der Forschung oder auch im militärischen Bereich vom Know-how der Israelis profitieren.“