Entlang der Blutstraße: Eine neue Welle der Gewalt verschärft den Nahostkonflikt

Seit den Ausschreitungen in der Kleinstadt Huwara wächst im Westjordanland wieder die Angst vor Terroranschlägen. Ein großes politisches Ziel rückt in weite Ferne.

Die Siedler kommen meistens in der Nacht. Sie zünden palästinensische Häuser an, entwurzeln Olivenbäume, verwüsten Felder, zerstören Solarpanels oder demolieren Autos. Auch tagsüber leben die Palästinenser in Angst. "Wir fürchten uns, die Straße zum nächsten Dorf zu benützen", sagt Lafi Shalabi, der Bürgermeister von Turmus Aja, den wir in seinem Büro treffen.

