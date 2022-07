Von De Gasperi bis Draghi: Alle Ministerpräsidenten Italiens

Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat seinen Rücktritt angeboten. Auch wenn dieser abgelehnt wurde, könnte Italien bald einen neuen Ministerpräsidenten brauchen. Es wäre der 31. – ein Blick in die Historie.

Am 13. Februar 2021 wurde der parteilose Mario Draghi zum 30. Ministerpräsidenten Italiens ernannt. Im Juli 2022 stürzte das Land nun in eine Regierungskrise. Die Vielparteienregierung könnte vor dem Ende stehen, Draghi bot seinen Rücktritt an. Staatspräsident Sergio Mattarella lehnte den Rücktritt allerdings ab, weswegen der amtierende Ministerpräsident nun wieder versuchen könnte, eine Mehrheit hinter sich zu vereinen.

Es ist allerdings möglich, dass Italien bald einen neuen Ministerpräsident braucht. In der Italienischen Republik, die in der heutigen Form seit dem Jahr 1946 besteht, wäre es bereits der 31. Ministerpräsident.

Ministerpräsident in Italien gleichzeitig Regierungschef

Die längste Amtszeit ohne Unterbrechung vereinte Alcide De Gasperi, der den ersten Ministerpräsidenten der Republik stellte. Er regierte von 1946 bis 1953 in insgesamt acht Amtszeiten. Im italienischen lautet der Titel des Präsidenten des Ministerrates "Presidente del Consiglio dei Ministri". Eine wörtliche Übersetzung wäre Ministerratspräsident, im Deutschen wird aber zumeist von Ministerpräsident gesprochen.

Der Ministerpräsident ist in Italien gleichzeitig Regierungschef, weswegen der Titel auch mit dem deutschen Bundeskanzler zu vergleichen ist. Der Amtssitz der italienischen Ministerpräsidenten ist der Palazzo Chigi in Rom. Dort wird er von dem Ministerpräsidium unterstützt. Ernannt wird ein Presidente del Consiglio dei Ministri vom Staatspräsidenten. Dieser berücksichtigt die Mehrheitsverhältnisse im Parlament und hält Absprache mit den Verantwortlichen der politischen Parteien im Parlament.

Die Amtszeit eines Ministerpräsidenten entspricht einer Legislaturperiode, die fünf Jahre andauert. In aller Regel bleibt eine italienische Regierung allerdings nicht über eine volle Legislaturperiode im Amt. Das zeigt sich auch bei einem Blick in die Historie.

Liste: Alle Ministerpräsidenten von Italien

Amtszeit von bis Ministerpräsident Versammlung



13. Juli 1946 28. Januar 1947 Alcide De Gasperi (2. Amtszeit ) 2. Februar 1947 31. Mai 1947 Alcide De Gasperi (3. Amtszeit ) 31. Mai 1947 23. Mai 1948 Alcide De Gasperi (4. Amtszeit ) 1. Legislaturperiode



23. Mai 1948 14. Januar 1950 Alcide De Gasperi (5. Amtszeit ) 27. Januar 1950 19. Juli 1951 Alcide De Gasperi (6. Amtszeit ) 26. Juli 1951 7. Juli 1953 Alcide De Gasperi (7. Amtszeit ) 2. Legislaturperiode



16. Juli 1953 2. August 1953 Alcide De Gasperi (8. Amtszeit ) 17. August 1953 12. Januar 1954 Giuseppe Pella 18. Januar 1954 8. Februar 1954 Amintore Fanfani 10. Februar 1954 2. Juli 1955 Mario Scelba 6. Juli 1955 15. Mai 1957 Antonio Segni 19. Mai 1957 1. Juli 1958 Adone Zoli 3. Legislaturperiode



1. Juli 1958 15. Februar 1959 Amintore Fanfani (2. Amtszeit ) 15. Februar 1959 23. März 1960 Antonio Segni (2. Amtszeit ) 25. März 1960 26. Juli 1960 Fernando Tambroni 26. Juli 1960 21. Februar 1962 Amintore Fanfani (3. Amtszeit ) 21. Februar 1962 21. Juni 1963 Amintore Fanfani (4. Amtszeit ) 4. Legislaturperiode



21. Juni 1963 4. Dezember 1963 Giovanni Leone 4. Dezember 1963 22. Juli 1964 Aldo Moro 22. Juli 1964 23. Februar 1966 Aldo Moro (2. Amtszeit ) 23. Februar 1966 24. Juni 1968 Aldo Moro (3. Amtszeit ) 5. Legislaturperiode



24. Juni 1968 12. Dezember 1968 Giovanni Leone (2. Amtszeit ) 12. Dezember 1968 5. August 1969 Mariano Rumor 5. August 1969 23. März 1970 Mariano Rumor (2. Amtszeit ) 27. März 1970 6. August 1970 Mariano Rumor (3. Amtszeit ) 6. August 1970 17. Februar 1972 Emilio Colombo 17. Februar 1972 26. Juni 1972 Giulio Andreotti 6. Legislaturperiode



26. Juni 1972 7. Juli 1973 Giulio Andreotti (2. Amtszeit ) 7. Juli 1973 14. März 1974 Mariano Rumor (4. Amtszeit ) 14. März 1974 23. November 1974 Mariano Rumor (5. Amtszeit ) 23. November 1974 12. Februar 1976 Aldo Moro (4. Amtszeit ) 12. Februar 1976 29. Juli 1976 Aldo Moro (5. Amtszeit ) 7. Legislaturperiode



29. Juli 1976 11. März 1978 Giulio Andreotti (3. Amtszeit ) 11. März 1978 20. März 1979 Giulio Andreotti (4. Amtszeit ) 20. März 1979 4. August 1979 Giulio Andreotti (5. Amtszeit ) 8. Legislaturperiode



4. August 1979 4. April 1980 Francesco Cossiga 4. April 1980 18. Oktober 1980 Francesco Cossiga (2. Amtszeit ) 18. Oktober 1980 26. Juni 1981 Arnaldo Forlani 28. Juni 1981 23. August 1982 Giovanni Spadolini 23. August 1982 1. Dezember 1982 Giovanni Spadolini (2. Amtszeit ) 1. Dezember 1982 4. August 1983 Amintore Fanfani (5. Amtszeit ) 9. Legislaturperiode



4. August 1983 1. August 1986 Bettino Craxi 1. August 1986 17. April 1987 Bettino Craxi (2. Amtszeit ) 17. April 1987 28. Juli 1987 Amintore Fanfani (6. Amtszeit ) 10. Legislaturperiode



28. Juli 1987 13. April 1988 Giovanni Goria 13. April 1988 22. Juli 1989 Ciriaco De Mita 22. Juli 1989 12. April 1991 Giulio Andreotti (6. Amtszeit ) 12. April 1991 24. April 1992 Giulio Andreotti (7. Amtszeit ) 11. Legislaturperiode



28. Juni 1992 28. April 1993 Giuliano Amato 28. April 1993 10. Mai 1994 Carlo Azeglio Ciampi 12. Legislaturperiode



10. Mai 1994 17. Januar 1995 Silvio Berlusconi 17. Januar 1995 17. Mai 1996 Lamberto Dini 13. Legislaturperiode



18. Mai 1996 21. Oktober 1998 Romano Prodi 21. Oktober 1998 22. Dezember 1999 Massimo D'Alema 22. Dezember 1999 25. April 2000 Massimo D'Alema (2. Amtszeit ) 25. April 2000 11. Juni 2001 Giuliano Amato (2. Amtszeit ) 14. Legislaturperiode



11. Juni 2001 23. April 2005 Silvio Berlusconi (2. Amtszeit ) 23. April 2005 17. Mai 2006 Silvio Berlusconi (3. Amtszeit ) 15. Legislaturperiode



17. Mai 2006 8. Mai 2008 Romano Prodi (2. Amtszeit ) 16. Legislaturperiode



8. Mai 2008 12. November 2011 Silvio Berlusconi (4. Amtszeit ) 16. November 2011 28. April 2013 Mario Monti 17. Legislaturperiode



28. April 2013 22. Februar 2014 Enrico Letta 22. Februar 2014 12. Dezember 2016 Matteo Renzi 12. Dezember 2016 1. Juni 2018 Paolo Gentiloni 1. Juni 2018 5. September 2019 Giuseppe Conte 5. September 2019 13. Februar 2021 Giuseppe Conte (2. Amtszeit ) 13. Februar 2021

Mario Draghi