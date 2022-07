Draghi erklärt seinen Rücktritt – Italiens Staatschef nimmt ihn nicht an

Die Fünf-Sterne-Bewegung verweigert Ministerpräsident Draghi das Vertrauen. Dieser will zurücktreten. Wie es nun weitergeht in Italien, ist fraglich.

Es ist eine Frage des politischen Überlebens. Bei den Parlamentswahlen 2018 wurde die Fünf-Sterne-Bewegung stärkste politische Kraft in Italien. Seither geht es bergab mit der vom Satiriker Beppe Grillo gegründeten Bewegung. Zweimal stellte sie mit dem heutigen Parteichef Giuseppe Conte den Ministerpräsidenten, erst koalierten die Sterne mit der rechten Lega, dann mit den Sozialdemokraten. Schließlich unterstützten sie die sogenannte Regierung der nationalen Einheit unter Mario Draghi. Doch auch damit ist es nun vorbei.

Am Donnerstag verweigerte die Anti-Establishment-Partei bei einer Abstimmung im Senat über ein Konjunkturpaket und Hilfsdekret für Bürger in sozialen Schwierigkeiten dem Ministerpräsidenten das Vertrauen. Dieser kündigt nur wenig später seinen Rücktritt an.

Krise in Italien: Die Verantwortung liegt bei der Fünf-Sterne-Bewegung

Draghi hatte das Dekret zuvor mit der Vertrauensfrage verknüpfen lassen. Politisch ist das Signal eindeutig: Die stärkste parlamentarische Kraft und der wichtigste Koalitionspartner der Viel-Parteien-Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi setzt sich ab und geht fortan eigene Wege. Der Premierminister suchte am Nachmittag Staatspräsident Sergio Mattarella auf, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Und kündigt seinen Rücktritt an. Damit ist die Regierung am Ende. Mattarella lehnte den Rücktritt zunächst ab. Er forderte Draghi auf, dem Parlament Bericht zu erstatten und die Lage zu bewerten, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Wie es nun weitergeht, ist unklar.

Die politische Verantwortung für die Krise liegt zweifellos bei der Fünf-Sterne-Bewegung. Politiker und Kommentatoren warfen aber auch dem früheren Chef der Europäischen Zentralbank eine gewisse Dickköpfigkeit vor. Denn Draghi, dessen Regierung vor anderthalb Jahren noch mitten in der Pandemie und im Hinblick auf Verwendung der EU-Finanzhilfen gebildet wurde, verfügt weiter über eine Mehrheit. Im Juni hatte sich Außenminister Luigi Di Maio im Streit über italienische Waffenlieferungen an die Ukraine von Giuseppe Conte und der Fünf-Sterne-Bewegung abgespalten. Di Maio folgten rund 60 Parlamentarier, die Draghis Viel-Parteien-Regierung weiterhin unterstützen. Der parteilose Draghi allerdings, der international und über die Parteigrenzen hinweg großes Ansehen hat, schloss bislang eine Neuauflage der Koalition aus. In den Tagen zuvor hatte er gesagt: „Für mich gibt es keine Regierung ohne die Fünf-Sterne-Bewegung und es wird keine andere Regierung Draghi als die jetzige geben.“ Draghi hat einer Neuauflage seiner Regierung also bereits eine Absage erteilt. Als politischer Außenseiter ohne Partei im Hintergrund will er sich offenbar nicht auf die üblichen politischen Ränkespiele in Rom einlassen.

Findet Italiens Staatspräsident Mattarella einen Ausweg?

An der hauptsächlichen Verantwortung für die Regierungskrise besteht kein Zweifel. Im Hinblick auf die im Frühjahr anstehenden Parlamentswahlen will sich die in den Umfragen immer weiter zurückfallende Fünf-Sterne-Bewegung neu positionieren. Ein Großteil der Sympathisanten sprach sich seit jeher gegen eine Beteiligung an der Regierung Draghi aus. Die Enthaltung bei der Abstimmung über das Hilfsdekret war nun der willkommene Anlass.

Fraglich ist nun, welchen Ausweg Staatspräsident Mattarella aus der Regierungskrise in Rom aufzeigt. Als Option steht ihm natürlich der Versuch der Bildung einer neuen Einheitsregierung unter einem neuen Premierminister offen, der die Regierung bis zur Parlamentswahl im Frühjahr führt. Denkbar sind auch Neuwahlen im Herbst. Diese Option birgt Risiken, da – unter anderem – das Haushaltsgesetz verabschiedet werden muss.