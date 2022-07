Italiens Regierungschef Draghi bietet erneut seinen Rücktritt an

Mario Draghi hat erneut seinen Rücktritt als italienischer Ministerpräsident eingereicht. Sein erstes Ersuchen hatte Staatspräsident Sergio Mattarella abgelehnt.

Beim ersten Ersuchen hatte Staatspräsident Sergio Mattarella etwas dagegen, nun bietet Mario Draghi erneut seinen Rücktritt an. Vorausgegangen war eine Vertrauensabstimmung am Mittwochabend, bei der drei Koalitionsparteien fernlieben. Am Donnerstagvormittag reichte der italienische Ministerpräsident daraufhin erneut seinen Rücktritt bei Mattarella ein.

Draghi will zurücktreten: Drei Koalitionsparteien entziehen sich Vertrauensabstimmung

Draghi macht damit seine Ankündigung wahr. Der 74-Jährige gewann die Vertrauensfrage zwar, doch er hatte erklärt, zurücktreten zu wollen, wenn er nicht alle Stimmen der Koalitionspartner erhalten würde. Nachdem Mattarella seinen Rücktritt abgelehnt hatte, versuchte Draghi, die Koalitionspartner wieder zusammenzubringen. Er wollte einen "Pakt" zwischen den Parteien seiner Mehrheitsregierung schmieden, um damit die Regierungskrise in Italien zu beenden.

Allerdings hatten die drei großen Koalitionsparteien 5 Sterne, Forza Italia und Lega ihre Teilnahme an der Vertrauensabstimmung zurückgezogen. Die Mehrheit, die Draghi dennoch bekommt, reicht ihm offenbar nicht aus, um das Land weiter zu regieren.

Draghi kommt zweiter Abstimmung zuvor

"Vor dem Hintergrund der Abstimmung gestern Abend im Senat, bitte ich die Sitzung zu unterbrechen, weil ich mich zum Präsidenten der Republik begeben werde, um ihm meinen Entschluss mitzuteilen", verkündete Draghi nun am Donnerstagvormittag in der Abgeordnetenkammer in Rom. Damit kommt der italienische Regierungschef einer zweiten Abstimmung in der Abgeordnetenkammer zuvor.

