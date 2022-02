Verstöße gegen die Impfpflicht in Italien werden teuer

Wer in Italien nicht geimpft ist, bekommt einen Bußgeldbescheid nach Hause geschickt. Die Regelung ist allerdings begrenzt.

Die Impfpflicht für Menschen, die 50 Jahre oder älter sind, trat in Italien Anfang Januar in Kraft. Seit diesem Dienstag müssen Personen, die dieser gesetzlichen Verpflichtung bislang nicht nachgekommen sind, mit Konsequenzen rechnen. Ihnen droht ab sofort eine Geldbuße in Höhe von 100 Euro. Der Bußgeldbescheid soll automatisch erstellt werden. Die Impfpflicht ist zunächst bis zum 15. Juni begrenzt.

Die italienische Steuerbehörde wird von der Regierung ermächtigt, Einblick in die Impfregister der Gesundheitsbehörden zu nehmen. Wer nicht gegen Covid-19 geimpft ist, bekommt den Bußgeldbescheid nach Hause geschickt.

Schon bei der Einführung der Maßnahme im Januar gab es Kritik. Beppe Grillo, Gründer der Fünf-Sterne-Bewegung, sprach von „orwellschen Bildern“, angesichts einer „obligatorischen medizinischen Behandlung sowie deren Kontrolle durch die Zentralregierung“.

Hohe Geldbußen für Arbeitnehmer

Die Impfpflicht war eingeführt worden um Krankheitsverläufe zu mildern und damit die Krankenhäuser nicht zu überlasten. Dass die Sanktionen erst jetzt, also Wochen nach der gesetzlichen Regelung folgen, sollte die Ungeimpften in der über 50 Jahre alten Bevölkerung dazu animieren, sich impfen zu lassen. 1,4 Millionen Italiener jener Alterskohorte kamen der Aufforderung bislang nicht nach. Insgesamt sind 5,3 Millionen Italiener noch nicht geimpft.

Der arbeitende Teil dieser Bevölkerungsgruppe muss mit besonders harten Konsequenzen rechnen. 600 bis 1500 Euro Bußgeld sind ab sofort angedroht für diejenigen, die ohne entsprechenden Impfnachweis zur Arbeit erscheinen. Im Wiederholungsfall kann die Buße verdoppelt werden. Auch die Lohnzahlung für Ungeimpfte soll ausgesetzt werden.

Es gibt einen Fonds zur Entschädigung für Impfschäden

Seit Dienstag ist der sogenannte Super Green Pass an allen Arbeitsplätzen vorzuweisen. Für ihn sind zwei Impfungen oder der Nachweis einer Genesung plus einer Impfung notwendig. Bislang genügte auch ein negativer Test.

Eine Impfpflicht besteht in Italien außerdem für Ärzte und Krankenhauspersonal, für Polizei, Militär, Schulpersonal sowie Beschäftigte in Seniorenheimen. Bereits im Januar stellte die Regierung einen Fonds in Höhe von 150 Millionen Euro zur Entschädigung für Impfschäden bereit.