Wiederwahl (fast) wider Willen: Sergio Mattarella bleibt doch Präsident

In Rom dreht sich das Karussell der Machtlosen sieben Mal, bis Amtsinhaber Sergio Mattarella, 80, erneut zum Staatspräsidenten gekürt wird. Warum der Ruhestand jetzt warten muss.

Der Umzug war in vollem Gange. Die Möbelpacker in Palermo hievten Sofas, Stühle, Schränke und eine Matratze in den Möbelwagen. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella, im Juli 1941 auf Sizilien geboren, hatte schon vor Tagen seine Privatwohnung räumen lassen. Nach seiner Amtszeit wollte der 80-Jährige das Pensionsalter in der neuen Wohnung in Rom verbringen. Mattarella hatte sich das Parioli-Viertel ausgesucht, gleich um die Ecke vom Domizil von Premier Mario Draghi. Nebenan das Restaurant „Ambasciata di Capri“, wo Fischgerichte und gebratenes Lamm legendär sind. Keine schlechten Aussichten für das Alter.

Mit dem Ruhestand wird es für Präsident Sergio Mattarella erst einmal nichts

Doch nun wird es erst einmal nichts mit dem Ruhestand. 759 von 1009 Wahlleuten kürten Sergio Mattarella am Samstagabend erneut zum Staatspräsidenten, sein 2015 begonnenes Mandat verlängert sich somit um weitere sieben Jahre. Und da wider Willen: Der 80-Jährige hatte zuvor bei jeder Gelegenheit darauf hingewiesen, dass diese Woche Schluss sei. Sein Pressesprecher hatte deshalb sogar das Foto der Umzugskisten aus dem Quirinalspalast getwittert, damit auch ja niemand auf die Idee hätte kommen können, der „presidente“ würde doch noch weiter zur Verfügung stehen.

Eine Woche brauchte Italiens Parlament in Rom für die Wahl des Staatsoberhaupts. Foto: Yara Nardi, dpa

In Italiens Verfassung ist das sieben Jahre dauernde Mandat des Staatsoberhaupts festgeschrieben, von einer Neuwahl ist nicht die Rede. Alle seiner Amtsvorgänger hatten sich an diese ungeschriebene Regel gehalten, abgesehen von Mattarellas Vorgänger Giorgio Napolitano. Doch auch den damals 87-Jährigen hatten die Parteien angesichts eines dramatischen politischen Patts beknien müssen, seine Amtszeit zu verlängern. Auch diesmal pilgerten die Fraktionsvorsitzenden der Großen Koalition Mario Draghis hinauf auf den Quirinalshügel in Rom, wo der zugleich prächtig und abweisend wirkende frühere Königs- und Papstpalast steht.

Am Ende mochte sich Mattarella der "Pflicht nicht entziehen"

Dass sich der Amtsinhaber breitschlagen ließ, ist nicht bezeugt. Zufrieden habe er gewirkt, sagen Teilnehmer des Bußgangs, er sei „bereit, weiter zu machen.“ Mitarbeiter seien sogar überglücklich gewesen. Dass der bei den Italiener beliebte, bedächtige Christdemokrat Mattarella nach dem legendären Präsidenten Sandro Pertini (1978–1985) nun überhaupt die meisten Stimmen als Staatsoberhaupt bekam, dürfte geholfen haben. „Ich hatte andere Pläne, bin mir aber der Lage bewusst“, soll er geantwortet haben. Am Abend sprach er dann öffentlich vom „Respekt vor der Entscheidung des Parlaments“ und dass er sich trotz anderer Pläne „nicht den Pflichten entziehen“ wolle, zu denen man ihn gerufen habe.

Mattarellas Wiederwahl beruhigt nicht nur Italiens Parlamentarier, Regierung, Wirtschaft, Finanzmärkte und internationale Partner. Sie kam aus dem Willen zustande, das zerbrechliche politische Gleichgewicht in der Regierung Draghi nicht zu gefährden, und trug sich gleichwohl nach einer Woche und sage und schreibe acht Abstimmungen unter beinahe wahnwitzigen Bedingungen zu. Als „Komödie der machtlosen Macht“ umschrieb sie der Corriere della Sera.

Die Rahmenbedingungen sind mit Pandemie, der Verteilung der 191 Milliarden Euro EU-Corona-Hilfen und einem drohenden Krieg in der Ukraine so schwierig wie lange nicht. Die Viel-Parteien-Regierung von Ministerpräsident Draghi ist ein wackeliges Konstrukt der Not, das nur von der parteiübergreifenden Autorität des Premiers zusammenzuhalten ist. Deshalb schied Draghi letztlich auch als Kandidat für die Nachfolge Mattarellas aus. Die Parteien von der Fünf-Sterne-Bewegung über die Sozialdemokraten (PD) bis hin zur rechten Lega sind nicht nur untereinander, sondern auch intern zerstritten. Jede Kandidatur flackerte ein paar Stunden, um sich prompt in Luft aufzulösen.

Elisabetta Belloni als erste Frau Staatspräsidentin? Von wegen.

Nach vier bedeutungslosen Wahlgängen hatten die Rechtsparteien am Freitag die Senatspräsidentin Maria Elisabetta Alberti Casellati ins Rennen geschickt, eine Berlusconi-Vertraute. Sie bekam aber nicht mal alle Stimmen der Konservativen. Dann schlugen Lega-Chef Matteo Salvini und Ex-Premier Giuseppe Conte (Fünf Sterne) Geheimdienst-Chefin Elisabetta Belloni vor. Fünf-Sterne-Gründer Beppe Grillo feierte die 63-Jährige bereits auf Twitter, als die Sozialdemokraten unter Enrico Letta bemerkten, dass ein Wahlpakt Salvini-Conte an die Populisten-Regierung von 2018 erinnere, also nicht unterstützt werden könne. Die erste Frau als Staatspräsidentin? Von wegen.

Mario Draghi war es, der Mattarella zum Weitermachen bewegt hat. Damit bleibt er selber Regierungschef. Foto: Francois Mori, dpa

Sodann wurde Ex-Parlamentspräsident Pier Ferdinando Casini hoch gehandelt. Gegen ihn hatte die Lega Einwände. Ein Patt der mächtigen Machtlosen, die sich im Karussell drehten. Abhilfe soll dann Premier Draghi geschaffen haben, der am Samstagmorgen Mattarella von der Dringlichkeit seiner zweiten Kandidatur überzeugte. So blieben die Wahlleute also beim „Präsidenten der Stabilität“, wie La Repubblica schrieb. Wie lange die wiedergewonnene Ruhe nun andauert, ist eine andere Frage. In einem Jahr stehen Parlamentswahlen an.