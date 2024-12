Unbekannte töten Tiere und lassen sie liegen

Die Polizei in Konstanz hat Ermittlungen wegen mehrerer Vorfälle von Jagdwilderei aufgenommen. Unbekannte hätten im bisherigen Jahresverlauf in 21 Fällen Tiere fachmännisch mit Jagdmunition getötet, wie ein Polizeisprecher am Mittag sagte. Zeugen meldeten, vermehrt Knallgeräusche gehört zu haben. Betroffen sind die Landkreise Schwarzwald-Baar, Rottweil, Tuttlingen und Konstanz.

Um welche Tiere es sich handelte, wurde nicht bekannt. Die Kadaver seien anfänglich noch mitgenommen worden. Immer öfter seien sie aber an Ort und Stelle liegengelassen worden. Die Polizei habe Jäger und Förster sensibilisiert und bittet um Hinweise. Allerdings werden etwaige Zeugen gebeten, nicht eigenständig auf die Täter zuzugehen, da sie bewaffnet sein könnten.