So blickt "Tagesschau"-Sprecher Constantin Schreiber auf 2021 zurück

Plus Es waren Monate mit vielen Megathemen: Corona, der Sturm aufs Kapitol in den USA, die Flutkatastrophe im Ahrtal. Wie 2021 den „Tagesschau“-Sprecher Constantin Schreiber verändert hat.

„Was macht das mit dir?“, ist eine dieser oft belächelten Fragen: zu gefühlig, zu psychologisierend. Dabei ist es doch interessant zu erfahren, wie es jemandem geht – wenn er, zum Beispiel, die wichtigsten Nachrichten des Tages vorträgt.