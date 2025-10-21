Sie ist die erste Regierungschefin Japans

Zweimal war Sanae Takaichi auf dem Weg nach ganz oben schon gescheitert. Und auch beim dritten Anlauf schien es plötzlich so, als würde es wieder nicht klappen. Anfang Oktober hatte die in Japan historisch übermächtige konservative Liberaldemokratische Partei (LDP) die 64-Jährige zur Vorsitzenden gewählt. Dann aber kündigte die zentristisch-buddhistische Partei Komeito eine langjährige Koalition mit der LDP auf. Die Karten wurden neu gemischt. Würde es wieder nichts mit der ersten Frau als Premierministerin?

Seit Dienstag ist klar: Es wurde etwas. Nach mehreren Wahlgängen machten die zwei Kammern des Parlaments Takaichi zur neuen Regierungschefin. Japan, das in internationalen Vergleichen zur Geschlechtergleichstellung immer wieder schlecht abschneidet, wird nun von einer Frau regiert. Die Protagonistin aber möchte sich darauf nicht konzentrieren. Statt vom Beginn der Geschlechtergerechtigkeit zu sprechen, rief Takaichi zuletzt immer wieder: „Japan ist zurück!“

Sanae Takaichi gilt als konservativ und nationalistisch

Tatsächlich ist die Wahl Takaichis längst nicht nur wegen ihres Frauseins ein historischer Schritt. Zumal sie in mehreren gesellschaftspolitischen Fragen – sie ist gegen die Homo-Ehe, gegen die Möglichkeit einer weiblichen Kaiserin und für die Pflicht, dass Ehepaare einen gemeinsamen Nachnamen führen – streng konservativ ist.

Vielmehr wird Takaichi versuchen, Japan nach Jahren gesellschafts- und migrationspolitischer Öffnung weiter nach rechts zu führen. Takaichi ist bekannt als Nationalistin, die Japans Kriegsvergangenheit – das Land kolonisierte unter anderem Teile Chinas und Korea und griff im Zweiten Weltkrieg diverse Staaten im Pazifik an – immer wieder verharmlost hat. Gegen Menschen aus dem Ausland hat sie wiederholt gestichelt. In Migrationsfragen hat sie versprochen, streng zu sein.

So steht Takaichi dieser Tage für eine Trendwende, wenngleich diese bald schon wie ein Zickzackkurs aussehen könnte. Denn ihre LDP, die seit Ende des Zweiten Weltkriegs fast immer die Regierung gestellt hat, ist desorientiert. Nach zahlreichen Skandalen um Korruption, Vetternwirtschaft und Parteispenden verlor sie unter Premier Shigeru Ishiba innerhalb der vergangenen zwölf Monate sowohl im Unter- als auch im Oberhaus ihre Mehrheit. Ishiba trat nach einem knappen Jahr der Minderheitenregierung zuletzt ab.

Die neue Koalition muss sich wechselnde Mehrheiten suchen

Während Ishiba in seiner Partei eher als Liberaler gilt, steht Takaichi für den rechten Flügel der LDP, dem viele Entwicklungen der letzten Jahre zu weit gingen. Nachdem die zentristische Partei Komeito die Koalition nun aufgekündigt hat, schloss Takaichi kurzerhand ein Abkommen mit der rechtspopulistischen Partei Nippon Ishin no Kai, deren Name sich ins Deutsche mit Innovationspartei Japans (IJP) übersetzen lässt. Die IJP fordert unter anderem eine Obergrenze für Menschen aus dem Ausland.

Der Umgang mit Ausländern ist zum Lieblingsthema von Parteien rechts der Mitte geworden, von denen zuletzt mehrere populär wurden. Zwar ist Japan ökonomisch auf Migration angewiesen, wenn es den Trend alterungsbedingten Schrumpfens aufhalten will. Doch inmitten von Korruptionsskandalen und steigenden Lebenshaltungskosten konnten populistische Parteien punkten, indem sie Ausländer zu Schuldigen für Kriminalität und Sozialbetrug erklärten.

Die neue Regierung wird es nicht leicht haben, auch weil neben einer nach rechts gerückten LDP eine in vielen Punkten noch weiter rechts positionierte IJP steht. Weil der neuen Koalition eine Mehrheit fehlt, wird sie – wie es schon der abgetretene Shigeru Ishiba über ein Jahr versucht hat – wechselnde Mehrheiten herstellen müssen.