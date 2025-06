Jens Spahn und die Masken: Ein Geschäft mit vielen Nebenwirkungen

Während der Corona-Pandemie war es oft laut. Politiker redeten von „Wumms“ und „Bazooka“, auf den Straßen lärmten die Querdenker. Der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn stand irgendwo dazwischen. Einerseits versuchte er in dem Corona-Chaos die Übersicht zu behalten. Gleichzeitig sparte er nicht mit Kritik an allen, die mit seinem Vorgehen nicht einverstanden waren. Wie FDP-Vize Wolfgang Kubicki etwa, der den CDU-Politiker als unfähig bezeichnet und seinen Rücktritt gefordert hatte. Am Dienstag wurde es wieder laut. Wegen Spahn, wegen Corona und wegen der milliardenschweren Beschaffung von Schutzmasken.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages ist eines der mächtigsten Gremien des Parlaments. Er hatte zur „Unterrichtung durch die Bundesregierung zur aktuellen Medienberichterstattung über die Ergebnisse der Sonderbeauftragten Dr. Sudhof zur Maskenbeschaffung während der Corona-Pandemie“ geladen. Hinter dem vergleichsweise nüchternen Tagesordnungspunkt verbirgt sich ein Vorgang, der es in sich hat.

Juristin Sudhof ermittelte Spahns Fehler

Spahns Nachfolger Karl Lauterbach (SPD) hatte seine Parteifreundin Margaretha Sudhof beauftragt, die Maskenbeschaffung zu untersuchen. Laut deren Erkenntnissen versuchte Spahn im ersten Corona-Jahr alles, um Lieferengpässe auszugleichen. In Deutschland wurden die Masken damals nicht hergestellt, sie mussten aus China importiert werden. Das Problem: Die Nachfrage aus der ganzen Welt war immens. Spahn ging All-in und garantierte Lieferanten eine unbegrenzte Abnahme von Masken zu einem Preis von 4,50 Euro pro FFP2-Maske. Fachleute sprechen von einem „Open-House-Verfahren“, es führte dem in Teilen geschwärzten und als Verschlusssache eingestuften Bericht zufolge zu einer „Angebotsschwemme“. Die Maskerade setzte sich später fort, weil Spahns Ministerium fehlerhafte oder verspätete Lieferungen beklagte und Zahlungen zurückhielt. Klagen gegen den Bund gingen ein, angeblich beläuft sich der Streitwert auf 2,3 Milliarden Euro. Geld, das im Zweifel die Steuerzahler aufbringen müssen.

Die Sonderermittlerin monierte in ihrem Bericht, Spahn habe der „funktionierenden Bundesverwaltung“ und den Beschaffungsbehörden nicht vertraut. So habe es keine „bedarfsgerechte Steuerung“ durch das Ministerium gegeben. „In der Folge wurde über den im Krisenstab festgelegten Bedarf hinaus beschafft“, so die Juristin. „Fehlendes ökonomisches Verständnis und politischer Ehrgeiz könne“ - so der Bericht - „wie in diesem Fall, dazu führen, dass nicht als Team „Staat“, sondern als Team „Ich“ gehandelt wird“.

Bevor Spahn der Bitte des Haushaltsausschusses nachkam, Auskunft zu erteilen, war Gesundheitsministerin Nina Warken dran. Nach Angaben des Bundestages machte sie in der nichtöffentlichen Sitzung deutlich, dass in dem Sudhof-Bericht „einige Fragen offen“ geblieben seien. Manche Sachverhalte würden dort nicht vollumfänglich dargestellt. Sie strebe ein transparentes Vorgehen an und wolle nichts verschleiern, erklärte Spahns Parteifreundin. Es gehe jetzt vor allem darum, die richtigen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen, „etwa in Hinsicht auf die Bedarfsermittlung und Beschaffung sowie die Prozessführung“.

Millionenteure Corona-Warn-App funtionierten nicht

Die Maskenbeschaffung war zwar nicht der einzige Punkt auf Spahns langer Pannenliste. Impfstoffe und Schnelltests kamen zunächst nur zögerlich ins Land. Die millionenteure Corona-Warn-App funktionierte nicht. Ein Dinner mit Unternehmern bescherte ihm eine Corona-Infektion als Nachtisch. Es gab Kritik wegen der Weitergabe angeblich minderwertiger Masken an Bedürftige. Und vor Sudhof hatte bereits der Bundesrechnungshof moniert, sein Ministerium habe viel zu hohe Preise für Masken bezahlt. Doch Spahns Karriere tat das keinen Abbruch. Man habe eben schnell handeln müssen, keine Erfahrungswerte gehabt und da könnten Fehler passieren. Es habe sich um eine „Jahrhundertkrise“ gehandelt, um eine „Ausnahmesituation“ verteidigte er sich. Ähnliche Worte sollen Teilnehmern zufolge auch im Haushaltsausschuss gefallen sein.

In einer Aktuellen Stunde des Bundestages warf Linken-Fraktionschefin Ines Schwerdtner Spahn vor, sich „selbst versorgt“ zu haben. Anstatt nun die Verantwortung zu übernehmen, stelle er sich als Opfer dar. Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch spekulierte darüber, ob Spahn in seiner heutigen Funktion als Unions-Fraktionschef wegen der Vorgänge damals womöglich „erpressbar“ sei.

„Wir werden einander viel verzeihen müssen“, hatte Spahn während der Pandemie erklärt und sich damit praktisch – in weiser Voraussicht? - eine Art Blankoscheck ausgestellt. Ob ihm das Parlament und die Öffentlichkeit wirklich verzeihen können, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Unter anderem gibt es am Freitag auf Verlangen der Grünen-Fraktion im Bundestag eine weitere Aktuelle Stunde.