Jimmy Kimmels abgesetzte Sendung kehrt am Dienstag zurück

USA

Jimmy Kimmels abgesetzte Sendung kehrt am Dienstag zurück

Die Late-Night-Show von Jimmy Kimmel war für unbestimmte Zeit abgesetzt worden – nach Druck der Trump-Regierung. Jetzt verkündet Disney: Die Sendung kommt zurück.
    • |
    • |
    • |
    Kimmel hat den US-Präsident Donald Trump immer wieder kritisiert.
    Kimmel hat den US-Präsident Donald Trump immer wieder kritisiert. Foto: Scott A Garfitt, Invision/AP/dpa (Archivbild)

    Vergangene Woche hatte die Absetzung der amerikanischen Late-Night-Show von Jimmy Kimmel zu massiven Protesten geführt. Nun gab Disney, Mutterkonzern von Kimmels Sender ABC, Medienberichten zufolge bekannt: „Jimmy Kimmel Live“ wird bereits am Dienstag wieder zurückkehren.

    Der US-Sender hatte die Sendung des prominenten Fernsehmoderators nach Äußerungen über das Attentat auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk abgesetzt. Die Sendung werde „in absehbarer Zukunft“ nicht mehr ausgestrahlt, teilte ABC mit. Begründet wurde der Schritt mit Äußerungen Kimmels über den getöteten Vertrauten von US-Präsident Donald Trump.

    An welchen Worten genau die Entscheidungsträger Anstoß nahmen, blieb offen. Trump äußerte sich erfreut über ihren Beschluss und forderte, weitere Shows ihm unliebsamer Moderatoren abzusetzen. (jako mit dpa)

    Weitere Informationen folgen.

