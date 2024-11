Jörg Kukies – wer ist der neue Finanzminister?

Die Ereignisse überschlagen sich: Am späten Mittwochabend entlässt Bundeskanzler Scholz (SPD) Finanzminister Christian Lindner (FDP). Zwischenzeitlich gab es Vermutungen, Robert Habeck könnte nun dessen Amt übernehmen. Seit Donnerstagmorgen ist allerdings klar, Jörg Kukies wird der neue Finanzminister der Bundesregierung. Doch wer ist Jörg Kukies?

Jörg Kukies ist neuer Finanzminister. Foto: Kay Nietfeld, dpa

Wer ist eigentlich Jörg Kukies?

Bisher war der 56-Jährige als Staatssekretär im Kanzleramt sowie als Wirtschaftsberater tätig. Auf Fotos von Kanzler Scholz befindet Kukies sich nicht selten direkt neben ihm. Nach Angaben der tagesschau arbeitete der Wirtschaftswissenschaftler lange Zeit für die Investmentbank Goldman Sachs. Bevor er im Jahr 2021 ins Kanzleramt wechselte, war er Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Kukies gilt als ein wichtiger Berater von Kanzler Olaf Scholz. Etwa verhandelt er für ihn die Abschlussdokumente der G7- und G20-Gipfel.

Formal wäre Robert Habeck neuer Finanzminister geworden

Der Vertretungsregelung nach wäre zunächst Wirtschaftsminister Robert Habeck vorgesehen gewesen, zusätzlich den Posten des Finanzministers zu übernehmen, berichten Medien am Donnerstag. Doch bereits am Morgen hatte der Vizekanzler im Deutschlandfunk gesagt: „Ich strebe nicht an, neben allem anderen, jetzt übergangsweise Finanzminister zu sein.“

Heute, Donnerstag, 7. November, um 14 Uhr, soll Christian Lindner von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue seine Entlassungsurkunde erhalten soll. In diesem Zuge erhält Jörg Kukies dann seine Ernennungsurkunde.

Christian Lindner (FDP), amtierender Bundesminister der Finanzen und FDP-Parteivorsitzender, gibt nach seiner Entlassung durch den Bundeskanzler ein Pressestatement. Foto: Christoph Soeder, dpa

Wie geht es mit den anderen FDP-Ministern weitern?

Von den bisherigen vier FDP-Ministern will Bundesverkehrsminister Volker Wissing trotz des Bruchs der Ampel-Koalition bis zur geplanten Neuwahl im Amt bleiben, tritt aber aus der FDP aus. Die Posten von Justizminister Marco Buschmann und Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger werden nach dpa-Informationen voraussichtlich von Ministern übernommen, die bereits dem Kabinett angehören. (mit dpa)