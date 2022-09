Hamburg: Ehemaliger AfD-Chef ist jetzt in der CDU

Der frühere Landeschef der AfD in Hamburg, Jörn Kruse, ist der CDU beigetreten. 2018 hatte er die rechte Partei verlassen. Aus dieser kommt jetzt Kritik.

Der ehemalige Landesvorsitzende der AfD Hamburg und von 2015 bis 2018 deren Fraktionschef in der Bürgerschaft, Jörn Kruse, ist der CDU beigetreten. Das bestätigte der 73-Jährige am Mittwoch der dpa. Kruse ist nun Mitglied des CDU-Kreisverbands Hamburg-Nord, dessen Vorsitzender CDU-Landeschef Christoph Ploß ist. Dieser bestätigte die einstimmige Aufnahme Kruses.

Kruse hatte die AfD 2018 aufgrund der rechtsextremen Tendenzen in der Partei verlassen. Ihn beunruhigte „die zunehmende Zusammenarbeit von Teilen der AfD, insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern, mit Rechten und Rechtsradikalen“, erklärte Kruse damals. Seitdem liebäugelte er immer wieder mit einem politischen Neustart in der CDU. Dieser scheint ihm jetzt gelungen zu sein.

Ex-AfDler Kruse: CDU braucht marktwirtschaftliche Ausrichtung und Kompetenz

Schon 2020 hatte Kruse in einem Interview gesagt, in einer CDU unter der Führung von Friedrich Merz könne er sich einen Beitritt in die Partei vorstellen. „Der CDU fehlt es seit langem an marktwirtschaftlicher Ausrichtung und Kompetenz“, sagte Kruse. Diese bringe Merz mit. Mittlerweile ist Merz Bundesvorsitzender der CDU und deren Fraktionschef im Bundestag.

Kruses ehemalige Partei, die AfD, reagierte mit klaren Worten auf seinen Beitritt zur CDU. „Der Wechsel in die ausgemerkelte CDU fügt sich ins Bild Kruses gescheiterter Parteikarriere, die längst vorüber ist“, sagte der Landesvorsitzende Dirk Nockemann in einer Mitteilung der Partei. „Mit dem Beitritt in die CDU bedient sie sich an politischer Ramschware," fuhr Nockemann fort.

CDU-Landeschef Ploß bezeichnete die AfD im Gegenzug als „Sammelbecken von Rechtsradikalen und Rassisten in Deutschland“ und erteilte jeglicher Zusammenarbeit oder Kooperation mit der Partei eine Absage.

Auch von linker Seite gab es Kritik an dem Parteiwechsel. Allerdings an der CDU. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, kritisierte die mangelnde Abgrenzung zur AfD durch den Beitritt Kruses.