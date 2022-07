Johnson-Nachfolger: Sechs Kandidaten überstehen erste Hürde

Nach der ersten Abstimmung unter den Tories verbleiben sechs Politiker im Rennen um das Amt des britischen Premierministers. In den kommenden Tagen folgen weitere Runden.

Nach der ersten Runde des Auswahlverfahrens können sich noch sechs Tory-Politiker Hoffnung auf die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson machen. Die erste Abstimmung innerhalb der Fraktion der Regierungspartei überstanden Ex-Finanzminister Rishi Sunak, Handels-Staatssekretärin Penny Mordaunt, Außenministerin Liz Truss, die Abgeordnete Kemi Badenoch, der Chef des Auswärtigen Ausschusses Tom Tugendhat und Chefjustiziarin Suella Braverman.

Die Bewerber um das Amt des Tory-Vorsitzenden und Regierungschefs mussten mindestens 30 Stimme auf sich vereinen, um diese erste Hürde zu nehmen. Dies gelang Ex-Gesundheitsminister Jeremy Hunt und Finanzminister Nadhim Zahawi nicht.

Bereits am Donnerstag (14. Juli) folgt die nächste Abstimmung, von da an fliegt in jeder Runde jeweils der Letztplatzierte raus. Die Konservativen wollen die Abstimmungen in den kommenden Tagen so lange fortsetzen, bis nur noch zwei Kandidaten übrig sind.

Video: AFP

Nachfolger von Johnson soll am 5. September verkündet werden

Diese beiden Finalisten sollen sich dann in einer Stichwahl der Parteimitglieder über den Sommer stellen. Der Nachfolger des enorm streitbaren Johnson, der den Rückhalt in der Bevölkerung und auch in der eigene Partei verloren hat, soll am 5. September gekürt werden.

In der vergangenen Woche war Johnson unter massivem Druck aus seiner Fraktion und dem Kabinett vom Amt des Parteichefs zurückgetreten. Der Premier hatte zuvor mit einem Skandal nach dem anderen zu kämpfen. Bis zur Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers will er aber noch im Amt bleiben. (mit dpa)