Polizei ermittelt gegen Mutter wegen Brandstiftungsversuch

Wegen versuchter Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in Heilbronn ist eine Frau in Untersuchungshaft gekommen. Die Feuerwehr rettete die Mutter und ihren neunjährigen Sohn am Sonntag vom Balkon ihrer Wohnung, auf den die beiden wegen des starken Rauchs geflüchtet waren. Wie die Polizei mitteilte, soll die Frau zuvor Gegenstände in ihrer Wohnung angezündet haben. Die Gründe dafür sind bisher unklar. Zuvor hatte der SWR über die Ermittlungen gegen die Frau berichtet.

Der Junge wurde dem Jugendamt übergeben. Für die anderen Bewohner des Hauses bestand laut der Polizei keine Gefahr. Bei dem Brand entstand ein Schaden von 20.000 Euro.