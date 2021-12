London

vor 33 Min.

Berufungsgericht billigt Auslieferung von Julian Assange

Ein Berufungsgericht in London hat die Ablehnung des US-Auslieferungsantrags für Julian Assange gekippt. Das teilte ein Richter am Londoner High Court am Freitag mit.

Von Sarah Höger

Mehr Informationen folgen in Kürze.

