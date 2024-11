Wie bewältigen junge Menschen Krisen, Amelie Weber?

Frau Weber, Sie beschäftigen sich als Autorin und Journalistin intensiv damit, wie junge Menschen davon geprägt werden, scheinbar von einer Krise in die nächste zu jagen. Was macht die heutige Zeit so besonders?

AMELIE WEBER: Klimakrise, Corona, Ukrainekrieg, Nahostkonflikt: Expertinnen und Experten sprechen auch von einem Dauerkrisenmodus. Diese Krisen betreffen natürlich alle Altersgruppen, aber die Jungen fühlen sich Studien zufolge davon besonders gestresst. Für junge Menschen ist vieles im Leben nicht sicher. Die Älteren haben meist feste Partnerschaften, einen festen Wohnort und einen Beruf erlernt, während bei jungen Menschen naturgemäß sehr viel im Wanken ist. Sie suchen erst ihren Platz in der Welt.

