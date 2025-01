Kanadas Premierminister kündigt Rücktritt an

Der Regierungschef Kanadas, Justin Trudeau, hat am Montag seinen Rücktritt als Parteivorsitzender der Liberalen und als Regierungschef angekündigt. Der 53-Jährige wolle zunächst im Amt bleiben und seine Nachfolge klären. Den Schritt kündigte Trudeau auf einer Pressekonferenz in seiner Residenz Rideau Cottage in Ottawa an.

Justin Trudeau war seit 2015 Premierminister Kanadas

Mehrere Medien hatten zuvor über den Rücktritt des Regierungschefs spekuliert. Trudeau ist seit elf Jahren Parteichef der Liberalen in Kanada und seit 2015 Premierminister des Landes. Bei seinem Amtsantritt war der 53-Jährige von vielen als Hoffnungsträger gesehen worden. Vor allem wegen seiner Wirtschaftspolitik wurde der Regierungschef zuletzt aber vielfach kritisiert.

Zuletzt hatte der ehemalige Koalitionspartner der Liberalen, die Neue Demokratische Partei, Trudeau mit einem Misstrauensvotum gedroht und seine Stellvertreterin, Finanzministerin Chrystia Freeland, war zurückgetreten. In aktuellen Umfragen führt die Konservative Partei Kanadas mit ihrem Vorsitzenden Pierre Poilievre. (mit dpa)