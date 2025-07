Brosius-Gersdorf unter Druck: Denkt die Kandidatin an einen Rückzug?

Im Streit um die Besetzung von drei offenen Richterstellen am Bundesverfassungsgericht ist kein Ende in Sicht. Die von der SPD nominierte Rechtsprofessorin Frauke Brosius-Gersdorf hält trotz heftigen Widerstandes aus der Unionsfraktion an ihrer Bewerbung fest. In der Sendung von Markus Lanz im ZDF deutete sie am Donnerstagabend allerdings zum ersten Mal an, dass sie unter bestimmten Umständen auch von ihrer Kandidatur zurücktreten könnte. Sollte dem Gericht in der Debatte um die geplatzte Richterwahl Schaden drohen, würde sie sofort verzichten, kündigte sie an. Das Verfassungsgericht müsse in Ruhe arbeiten können und funktionsfähig bleiben. Gleichzeitig betonte die 54-Jährige: „Ich möchte auch nicht verantwortlich sein für eine Regierungskrise in diesem Land.“

Die CSU legt ihr den Rückzug nahe

Die stellvertretende CSU-Vorsitzende Dorothee Bär legt ihr genau das nahe - einen Rückzug. „Wir haben lauter mündige Abgeordnete, und wenn die sagen, ich kann mit meinem Gewissen Frau Brosius-Gersdorf nicht wählen, dann akzeptiere ich das, dann respektiere ich es, und dann erwarte ich aber auch von der Kandidatin, dass sie mal für sich selbst überlegt, ob sie die Richtige ist“, sagte die Forschungsministerin in der ARD.

Brosius-Gersdorf selbst betonte dagegen, es gehe inzwischen nicht mehr nur um sie. „Es geht auch darum, was passiert, wenn sich solche Kampagnen, und es war in Teilen eine Kampagne, durchsetzen, was das mit uns macht, was das mit dem Land macht, mit unserer Demokratie.“ Dies müsse sie abwägen. Sie habe Tausende von Zuschriften und Anrufen erhalten, die sie nachhaltig aufgefordert hätten, jetzt nicht zurückzustecken, weil sich dann so eine Kampagne durchsetze. Als Teil dieser Kampagne sieht sie offenbar auch den Bamberger Erzbischof Herwig Gössl, der ihre liberale Haltung zum Abtreibungsrecht scharf kritisiert und von einem innenpolitischen Skandal gesprochen hatte. „Ich finde das infam“, sagte Brosius-Gersdorf nun. „Ich möchte einfach mal daran erinnern, dass auch Vertreter der katholischen Kirche an die Verfassungswerte unseres Grundgesetzes gebunden sind und damit auch an meine Menschenwürde und mein Persönlichkeitsrecht.“ Gössl will nun „Missverständnisse“ im persönlichen Gespräch mit ihr ausräumen.

Die kurz vor der geplatzten Richterwahl am Freitag bekannt gewordenen Plagiatsvorwürfe gegen sie und ihren Ehemann Hubertus Gersdorf hält eine auf solche Fälle spezialisierte Anwaltskanzlei nach einer ersten, noch vorläufigen Untersuchung für unbegründet. Selbst wenn sich die von einem Plagiatsjäger aufgezeigten Übereinstimmungen zwischen ihrer Dissertation und seiner Habilitation nicht erklären ließen, begründeten diese weder einen Plagiatsvorwurf noch stellten sie die Wissenschaftlichkeit der Arbeiten infrage, heißt es in einem Kurzgutachten der Stuttgarter Kanzlei Quaas & Partner, das Hubertus Gersdorf in Auftrag gegeben hat und das unserer Redaktion vorliegt. Die für ein Plagiat erforderliche Schwelle werde „sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht bei Weitem nicht erreicht.“ Aufgrund des zeitlichen Ablaufs und der deutlich früher veröffentlichten Dissertation von Frauke Brosius-Gersdorf spreche der erste Anschein dafür, dass sie keine Textstellen aus der Habilitation ihres Ehemannes übernommen habe. Beide Arbeiten wurden 1997 abgeschlossen und an der Universität Hamburg eingereicht.

Fälle wie der von Frauke Brosius-Gersdorf sind selten

Hält die Union an ihrem Nein fest, könnte der Fall Brosius-Gersdorf einer der seltenen Fälle werden, in denen ein Kandidat bzw. eine Kandidatin für das Verfassungsgericht kurz vor einer schon für selbstverständlich gehaltenen Wahl noch scheitert. Im Jahr 2008 etwa hatte die SPD bereits den Doktorvater von Frauke Brosius-Gersdorf, den Würzburger Rechtsprofessor Horst Dreier, nominiert, musste ihn aber auf Druck der CDU wieder zurückziehen und durch den späteren Gerichtspräsidenten Andreas Voßkuhle ersetzen. Dreier hatte sich in einem juristischen Kommentar offen über die Möglichkeit der Androhung von Folter geäußert.

2023 nahm die CSU ihren Kandidaten, den früheren bayerischen Justizminister Winfried Bausback in letzter Minute wieder aus dem Rennen - er hatte in seiner Dissertation 1997 die Grundmandatsklausel für verfassungswidrig erklärt, eine Art Lebensversicherung der CSU, die ihr den Einzug in den Bundestag auch dann garantiert, wenn sie bundesweit weniger als fünf Prozent der Stimmen holt. Im Herbst vergangenen Jahres schließlich scheiterte der von der Union benannte Bundesrichter Robert Seegmüller am Widerstand der Grünen, denen er zu migrationskritisch war.