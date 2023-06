Justiz

Isoliert statt resozialisiert: Kritik an deutschen Gefängnissen

Das Europäische Komitee zur Verhütung von Folter kritisiert die Lage in deutschen Gefängnissen.

Plus Psychische Erkrankungen werden bei Häftlingen kaum erkannt oder behandelt – dabei ist ihre Suizidrate besonders hoch. Expertinnen fordern ein Umdenken des Systems.

Etwa 80 Prozent der Gefangenen in deutschen Justizvollzugsanstalten (JVA) leiden laut einer Studie im Laufe ihres Lebens unter psychischen Erkrankungen. Manche von ihnen schwer. Die Gefängnisse aber sind auf ihre Behandlung nicht ausgelegt. Das bestätigte jüngst eine Expertenkommission des Europarates. Schon lange üben Fachleute darum Kritik am deutschen Justizsystem.

Eine Delegation des Europäischen Komitees zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe, kurz CPT, überprüfte die Situation psychisch kranker Straftäterinnen und Straftäter in deutschen Gefängnissen und stellte starke Mängel fest. Bei Besuchen in ausgewählten Einrichtungen bemängelten sie die geringe Zahl an psychologischem Fachpersonal, die Fixierung und/oder Isolation vereinzelter Gefangener.

