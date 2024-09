Mehr Strafverfahren am Landgericht Fulda eingegangen

Am Landgericht Fulda ist die Zahl der eingegangenen Strafrechtsverfahren im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2022 deutlich gestiegen. Nach Angaben des Gerichts erhöhte sich die Zahl von 33 auf 42. Zugleich stieg aber auch die Zahl der erledigten Strafsachen von 30 auf 40. Dabei habe sich der Personalaufbau in der hessischen Gerichtsbarkeit «segensreich» ausgewirkt, der am Fuldaer Landgericht die Schaffung einer weiteren Strafkammer ermöglicht habe, sagte Gerichtspräsident Jochen Müller.

Die Verfahren seien nicht nur mehr, sondern auch umfangreicher geworden, fügte Müller hinzu. Das hänge mit der immer größeren Fülle von Daten zusammen, die im Lauf eines Prozesses beispielsweise von Handys oder Rechnern abgeschöpft werden könnten.

Zahl der Verfahrenseingänge wieder auf Vor-Corona-Niveau

Ein kontinuierlicher Anstieg wurde in den vergangenen Jahren auch am Amtsgericht Fulda festgestellt. Die Zahl der Verfahrenseingänge im strafrechtlichen Bereich stieg den Angaben zufolge von 725 im Jahr 2021 auf 822 im Jahr 2022 und 869 Verfahren im vergangenen Jahr. «Nach dem Ende der Corona-Epidemie hat auch die Kriminalität wieder zugenommen», erklärte der Gerichtspräsident.

Das hängt nach seiner Einschätzung unter anderem damit zusammen, dass wieder mehr Feste stattfinden, auf denen es Schlägereien und damit Fälle von Körperverletzung gibt, die schließlich bei Gericht landen. Die Zahl der Verfahrenseingänge befinde sich inzwischen wieder ungefähr auf dem Vor-Corona-Niveau, sagte der Gerichtspräsident.