Justizreform in Israel: Worum es geht und was der aktuelle Stand ist

Zehntausende Menschen gehen in Israel auf die Straßen und protestieren gegen die umstrittenen Pläne der Regierung zu einer Justizreform. Worum es dabei geht, was daran kritisiert wird und wie der aktuelle Stand ist, lesen Sie hier.

Worum geht es bei der Justizreform in Israel?

Mit der Justizreform verfolgt die israelische Regierung das Ziel, dem Parlament zu ermöglichen, mit einer einfachen Mehrheit Entscheidungen des Höchsten Gerichts aufzuheben. Damit würde dessen Befugnis zur rechtlichen Überprüfung von Gesetzen fast vollständig abgeschafft werden. Zudem sollen Politikerinnen und Politiker bei der Ernennung von Richtern mehr Einfluss erhalten. Laut der Regierung solle mit der Reform ein Justizsystem überarbeitet werden, das den Gerichten und Rechtsberatern der Regierung zu viel Mitspracherecht bei der Gesetzgebung verschaffe.

Was wird an der Justizreform in Israel kritisiert?

In den Plänen zur Justizreform sehen Kritiker eine Gefahr für die demokratische Gewaltenteilung. Dem Höchsten Gericht kommt eine besondere Bedeutung bei der Wahrung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten zu, weil Israel keine schriftliche Verfassung hat und der Staat stattdessen auf einer Sammlung von Grundgesetzen fußt. Staatspräsident Izchak Herzog warnte vor einem verfassungsrechtlichen und gesellschaftlichen Zusammenbruch Israels, falls die Regierung ihre Pläne kompromisslos und gegen alle Widerstände durchsetzen sollte.

Wirtschaftswissenschaftler und führende Vertreter der Hightech-Branche und des Bankensektors warnen unterdessen angesichts der Instabilität des Reformstreits vor einer Flucht von Investoren und Kapital aus Israel. Die Pläne würden das Vertrauen in die Institutionen schwächen, was letztlich zu einem Wohlstandsverlust führen könnte.

Justizreform in Israel: Was ist der aktuelle Stand?

Israels rechte Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte Ende Februar im Parlament zwei Teile des umstrittenen Reformpakets in der ersten von drei Lesungen auf den Weg gebracht. Netanjahu konnte zwei Reformen mit seiner absoluten Mehrheit von 64 der 120 Sitze in der Knesset durchsetzen. Eine stärkt den Einfluss der Regierung bei der Auswahl der Richter, die andere schränkt die Befugnisse des Obersten Gerichtshofs ein, Gesetze zu kippen.

Insgesamt sind für die Verabschiedung des Gesetzes drei Lesungen notwendig. Der Gesetzentwurf, der Regierungspolitikern mehr Einfluss bei der Ernennung von Richtern verleihen soll, war am Montag vom Justizausschuss gebilligt und zu den beiden letzten Lesungen ans Plenum überwiesen worden. Unklar war zunächst, wann das Parlament darüber abstimmen soll.

Israels Verteidigungsminister Joav Galant hatte die Regierung zum Dialog mit Kritikern aufgerufen und davor gewarnt, dass die nationale Sicherheit schweren Schaden nehmen könnte. Nachdem er zum Stopp der Justizreform aufgerufen hatte, wurde er entlassen – was weitere Massenproteste zur Folge hatte. Israels Präsident Izchak Herzog rief die Regierung zum Einlenken auf. "Um der Einheit des israelischen Volkes willen, um der Verantwortung willen, fordere ich Sie auf, die Gesetzgebung sofort einzustellen", sagte er am frühen Montagmorgen. Die Menschen seien in tiefer Angst.

Angesichts der brenzligen Lage hielt Netanjahu eine Dringlichkeitssitzung zum weiteren Vorgehen ab. Mit Koalitionspolitikern soll er über eine mögliche Aussetzung des Reformvorhabens beraten haben. Demnach plante Netanjahu noch am Montag eine Rede an die Nation. Die nach Medienberichten ursprünglich für 9 Uhr (MESZ) geplante Ansprache verzögerte sich am Vormittag. Hintergrund soll ein Streit innerhalb der Koalition sein. Demnach kündigten mehrere Minister an, zurücktreten zu wollen, sollte Netanjahu einen Stopp der Reform ankündigen.

Justizreform in Israel: Wie reagiert Ministerpräsident Netanjahu auf Kritik und Demos?

Die Abstimmung zur Justizreform wurde von Protesten in vielen Teilen Israels begleitet. Zehntausende Menschen versammelten sich in Städten wie Tel Aviv, Jerusalem und Haifa. Sie blockierten zentrale Straßen im Land. Wie die Tagesschau berichtet, hatten Umfragen ergeben, dass sich die meisten Israelis eine Verlangsamung der Reformen wünschen, um einen Dialog mit Kritikern zu ermöglichen – oder generell keine Reformen wollen.

Die Demonstranten würden die "Demokratie mit Füßen treten", sagte Netanjahu und warf ihnen Aufstachelung zur Gewalt vor. "Das Volk hat sein Wahlrecht ausgeübt, und die Volksvertreter werden ihr Wahlrecht hier in der israelischen Knesset ausüben. Das nennt man Demokratie", verteidigte er sich vor seiner Likud-Partei.