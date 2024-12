Trumps Kabinett: Diese Namen sind bisher bekannt

Am 20. Januar 2025 soll Donald Trump für seine zweite Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt werden. Bis dahin übergibt Joe Biden allmählich an Trump. Dieser ist bereits dabei, sein Kabinett um sich herum aufzustellen. Bereits während seines Wahlkampfes entschied er sich dabei für J. D. Vance als seinen künftigen Vizepräsidenten. Doch auch einige andere Posten sind bereits bekannt.

So nehmen die Außenpolitiker in seinem Team etwa eine harte Haltung gegenüber China ein. In der Innenpolitik geht es darum, die von Trump angekündigte Massenabschiebung von Migranten aus den USA umzusetzen – und den Ausbau der Förderung von Öl und Gas. Ein Überblick über die desginierten Personalien:

Bisher von Trump ernannte Ministerinnen und Minister:

Marco Rubio - Außenminister

Pete Hegseth - Verteidigungsminister

Tulsi Gabbard - Direktorin der Geheimdienste

John Ratcliffe - CIA-Chef

Robert F. Kennedy - Gesundheitsminister

Doug Burgum - Innenminister

Chris Wright - Energieminister

Lee Zeldin - Direktor der Umweltbehörde EPA

Doug Collins - Veteranenminister

Sean Duffy - Verkehrsminister

Linda McMahon - Bildungsministerin

Howard Lutnick - Handelsminister

Pam Bondi - Justizministerin

Scott Bessent - Finanzminister

Lori Chavez-DeRemer - Arbeitsministerin

Brooke Rollins - Landwirtschaftsministerin

Scott Turner - Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung

Wichtige von Trump bekanntgegebene Funktionäre, deren Positionen aktuell nicht Teil der Regierung sind:

Susan Wiles - Stabschefin im Weißen Haus

Elise Stefanik - US-Botschafterin bei der UNO

Stephen Miller - Vizestabschef im Weißen Haus

Mike Waltz - Nationaler Sicherheitsberater

Steve Witkoff - Sondergesandter für den Nahen Osten

Elon Musk - Berater, zuständig für „Regierungseffizienz“

Vivek Ramaswamy - leitet mit Musk die Abteilung für „Regierungseffizienz“

Bill McGinley - Rechtsberater des Weißen Hauses

Kristi Noem - Heimatschutz

Tom Homan - Grenzschutz

Karoline Leavitt - Pressesprecherin des Weißen Hauses

Steven Cheung - Kommunikationsdirektor im Weißen Haus

Sergio Gor - Leitung des Personalbüros im Weißen Haus

Mehmet Oz - Chef der Gesundheitssysteme Medicare und Medicaid

Martin Makary - Arzneimittel-Aufsicht FDA

Matthew Whitaker - Nato-Botschafter

Dave Weldon - Chef der Gesundheitsbehörde CDC

Janette Nesheiwat - Leiterin des öffentlichen Gesundheitsdienstes

Russel Vought - Leiter des Amts für Verwaltung und Haushaltswesen

Brendan Carr - Leiter der Rundfunkkommission FCC

William Scharf - Stabssekretär im Weißen Haus

Keith Kellogg – Sondergesandter für Russland und die Ukraine

Massad Boulos – Berater für die arabischen Länder und den Nahen Osten

Icon Galerie 32 Bilder Donald Trump hat die US-Wahl gewonnen und wird im Januar 2025 Joe Biden als US-Präsident ablösen. Bereits jetzt sind einige seiner künftigen Minister und Besetzungen für hochrangige Posten bekannt.

Ex-General Keith Kellogg wird Sondergesandter für Russland und die Ukraine

Donald Trump polarisiert wie kaum ein anderer Politiker. Für die einen ist er ein Macher, für die anderen ein Provokateur. Bereits im Wahlkampf sagte er mehrmals, er werde viele Krisen innerhalb von kürzester Zeit lösen – auch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Dafür hat er nun einen Sondergesandten nominiert. Der ehemalige General Keith Kellogg soll den Posten übernehmen. Kellogg war während Trumps Amtszeit von 2017 bis Anfang 2021 Stabschef des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus und Sicherheitsberater des damaligen Vizepräsidenten Mike Pence.

Trump lobte seinen neuen Sondergesandten dafür, dass dieser „von Anfang an“ an seiner Seite gewesen sei und auf eine herausragende Karriere beim Militär und in der Wirtschaft zurückblicke. „Gemeinsam werden wir FRIEDEN DURCH STÄRKE sichern und Amerika und die Welt wieder SICHER machen“, hieß es in einer schriftlichen Mitteilung Trumps. Der Republikaner tritt sein Amt am 20. Januar an.

Wresting-Managerin McMahon wird Bildungsministerin

Linda McMahon soll die neue US-Bildungsministerin werden. Sie soll Amerika zur „Nummer eins bei Bildung in der Welt machen“, schrieb Donald Trump bei seiner Ankündigung. Die 76-Jährige wurde einst als Wrestling-Unternehmerin reich, gemeinsam mit ihrem Ehemann Vince McMahon machte sie die Wrestling-Liga WWE groß, von der sie zeitweise auch Chefin war. Medienberichten zufolge, verwies Trump hinsichtlich McMahons Erfahrungen im Bildungswesen auf ihre zweijährige Mitgliedschaft im Bildungsausschuss des US-Bundesstaats Connecticut und ihre 16 Jahre im Kuratorium der Sacred Heart University, einer katholischen Privathochschule.

Linda McMahon ging nach ihrer Zeit als WWE-Chefin in die Politik und versuchte erfolglos in den US-Senat gewählt werden. In Trumps erster Regierung war sie Chefin einer für kleine Unternehmen zuständigen Behörde. Derzeit ist McMahon Co-Chefin von Trumps Team. Medienberichten zufolge wollte McMahon Handelsministerin werden. Doch dieser Posten ging an Wall-Street-Manager Howard Lutnick. Trump hatte im Wahlkampf zeitweise gesagt, er wolle das Bildungsministerium abschaffen.

Wall-Street-Manager Howard Lutnick wird Handelsminister

Howard Lutnick hatte sich bei Trump um das Amt des Finanzministers beworben - bekam es aber trotz der Unterstützung von Tech-Milliardär Elon Musk nicht. Nun nominierte Trump ihn zum US-Handelsminister. Aktuell ist er einer der wichtigsten Unterstützer Donald Trumps an der Wall Street. Er führt die New Yorker Finanzfirma Cantor Fitzgerald, gleichzeitig leitet er mit McMahon als Co-Chef das Trump Team. Lutnick soll unter anderem Trumps Pläne für Zölle umsetzen, teilte dieser mit.

Sean Duffy: Weiterer TV-Moderator soll US-Minister werden

Der ehemalige Kongressabgeordnete Sean Duffy soll das Amt des Verkehrsministers in Trumps Regierung übernehmen. Der designierte US-Präsident kündigte an, dass Duffy „eine goldene Ära des Reisens“ einläute. Damit ist er bereits der zweite künftige US-Minister, der als TV-Moderator bei Fox News tätig ist. Zuvor hatte Trump bereits Duffys Kollegen Pete Hegseth als Verteidigungsminister nominiert.

Der 53-jährige Duffy war von 2011 bis 2019 Mitglied des US-Repräsentantenhauses. In den vergangenen Jahren vertrat Duffy stets die Positionen Trumps bei Fox-Nachrichtensendern.

Karoline Leavitt wird mit 27 jüngste Pressesprecherin

„Ich habe vollstes Vertrauen, dass sie am Rednerpult hervorragende Arbeit leisten und unsere Botschaft ‚Make America Great Again‘ an das amerikanische Volk übermitteln wird“, so begründete Trump am Samstag die Nominierung von Karoline Leavitt als Pressesprecherin des Weißen Hauses in einer schriftlichen Erklärung. Leavitt war bereits während der ersten Amtszeit von Trump stellvertretende Pressesprecherin und nahm eine führende Rolle im Wahlkampf des designierten US-Präsidenten ein. Die 27-Jährige wird die bisher jüngste Person in diesem Amt sein.

JFK-Neffe Robert Kennedy übernimmt Gesundheitsministerium

Der einst parteilose US-Präsidentschaftsbewerber Robert F. Kennedy Jr. soll Gesundheitsminister in der künftigen US-Regierung werden. Das teilte der designierte Präsident Donald Trump auf den Online-Plattformen X und Truth Social mit. Kennedy ist der Neffe des 1963 ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy und heißt wie sein Vater, der Bobby genannt wurde und 1968 bei den US-Präsidentschaftswahlen für die Demokraten antreten wollte – wie sein Bruder John acht Jahre zuvor. Auch Bobby fiel dann einem Attentat zum Opfer.

Justizminister: Ultrakonservativer Matt Gaetz zieht seine Bereitschaft zurück - dafür kommt Pam Bondi

Als Justizminister nominierte Trump den erzkonservativen Abgeordneten Matt Gaetz. Dieser werde unter anderem die Grenzen schützen, kriminelle Organisationen zerschlagen und das Vertrauen der US-Bürger in das Ministerium wiederherstellen, erklärte Trump. Gaetz zählt seit Jahren zu den Ultraradikalen innerhalb seiner Republikaner-Fraktion und ist treuer Unterstützer Trumps. Er verbreitet regelmäßig Verschwörungstheorien. Er ist Abtreibungsgegner, lehnt die gleichgeschlechtliche Ehe ab und stellt sich gegen Hilfen für die von Russland angegriffene Ukraine. Doch einige Tage später sorgte Gaetz selbst für die Überraschung: Der umstrittene Wunschkandidat steht nicht mehr zur Verfügung. Er ziehe seine Bereitschaft zurück, das Amt in der neuen Regierung zu übernehmen, teilte Gaetz nach Beratungen mit US-Senatoren auf der Plattform X mit.

Für Gaetz ist schon wenige Stunden nach seinem Rückzug Ersatz gefunden. Donald Trump nun Pam Bondi, eine ehemalige Staatsanwältin als künftige Justizministerin nominiert. Sie war zuvor unter anderem Generalstaatsanwältin von Florida. Bondi sei rund 20 Jahre lang Staatsanwältin gewesen, betonte Trump.

Die 59-Jährige ist schon länger als Trump-Unterstützerin aktiv. Sie gehörte unter anderem zu dem Anwaltsteam, das Trump im Amtsenthebungsverfahren gegen ihn vertrat. Nach der Präsidentenwahl 2020 verbreitete sie Trumps Falschbehauptung, er sei durch Betrug um den Sieg gebracht worden. In den vergangenen Monaten kritisierte sie bei TV-Auftritten die Verfahren gegen Trump und stellte es so dar, als werde er aus politischen Motiven von den ermittelnden Staatsanwälten verfolgt.

Die 59-jährige Pam Bondi soll künftige US-Justizministerin werden.

Elon Musk wird Teil des Beratungsgremiums, in neu geschaffener Abteilung

Der reichste Mensch der Welt, Elon Musk, wird Teil von Donald Trumps neuem Team. In der Abteilung „Regierungseffizienz“, die neu geschaffen wurde, soll er sich darum kümmern, Ausgaben zu kürzen und Bürokratie abzubauen. Strittig ist diese Besetzung auch, weil sich der Tech-Milliardär mit diversen eigenen Firmen einiger Interessenkonflikte verdächtig machen könnte. Außerdem besitzt er als Chef der Online-Plattform X eine gewaltige Reichweite zur Meinungsmache. Das Beratungsgremium soll nicht Teil der Regierung sein, allerdings eng mit dem Weißen Haus zusammenarbeiten, verkündete Trump.

Elon Musk springt auf der Bühne, während der republikanische Präsidentschaftskandidat und ehemalige US-Präsident Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung bei der Butler Farm Show spricht.

Unterstützung soll Musk bei dieser Aufgabe vom früheren republikanischen Präsidentschaftsbewerber Vivek Ramaswamy erhalten. Die Strukturreform solle bis Juli 2026 abgeschlossen sein.

TV-Moderator Pete Hegseth zuständig für Verteidigung

Fox-News-Moderator und Veteran Pete Hegseth soll der neue US-Verteidigungsminister werden. Politische Erfahrung hat dieser zwar bis auf eine erfolglose Bewerbung für einen Sitz im Senat des Bundesstaates Minnesota nicht. Dennoch soll er das Pentagon leiten. Der Sender CNN zitierte einen Pentagon-Vertreter mit den Worten: „Alle sind einfach schockiert.“

Trump sagte über Hegseths akademische Laufbahn: Er sei als Soldat unter anderem im Irak und in Afghanistan im Einsatz gewesen und mit hohen Ehren ausgezeichnet worden. In seiner Zeit als Moderator bei habe er das Fernsehen als Plattform genutzt, um sich für das Militär und Veteranen starkzumachen. Derzeit moderiert Hegseth die Sendung „Fox & Friends Weekend“ des rechtskonservativen Senders Fox News.

John Ratcliffe als CIA-Chef

Der frühere US-Geheimdienstkoordinator John Ratcliffe soll künftig Chef des Auslandsgeheimdienstes CIA werden. Ratcliffe werde „ein furchtloser Kämpfer für die verfassungsgemäßen Rechte aller Amerikaner sein und gleichzeitig ein Höchstmaß an nationaler Sicherheit und Frieden durch Stärke gewährleisten“, erklärte Trump am Dienstag. In seiner früheren Amtszeit stand Ratcliffe in der Kritik. Die Demokraten warfen ihm unter anderem vor, seine Position für politische Zwecke zu missbrauchen. Vor seiner Ernennung gab es außerdem parteiübergreifend Zweifel an seiner fachlichen Qualifikation für den Posten.

John Ratcliffe soll der neue CIA-Chef werden.

Trumps Kabinett: Diese Personen will er in seiner Regierung

Donald Trump holt sich den Hardliner Stephen Miller ins Weiße Haus. Bereits aus seiner ersten Amtszeit ist Miller bekannt. Damals fiel er durch Pläne für eine Abschiebung von Migranten auf. Nun soll er allerdings stellvertretender Stabschef des künftigen US-Präsidenten werden, berichteten unter anderem der Nachrichtensender CNN und die New York Times. Miller werde weitreichende Kompetenzen bekommen – muss in dieser Position aber nicht vom Senat bestätigt werden. Während Trumps Wahlkampf fiel Miller durch den Spruch: „Amerika ist für Amerikaner - und nur für Amerikaner“ auf.

Der designierte Vizepräsident J.D. Vance bestätigte die Ernennung, indem er Miller auf X gratulierte: „Dies ist eine weitere fantastische Wahl des Präsidenten.“

Weiterer Hardliner in Trumps neuem Kabinett

Als sogenannter Grenz-Zar soll Tom Homan die Massenabschiebung von irregulär eingewanderten Ausländern beaufsichtigen. Während Trumps erster Amtszeit führte Homan eine Einwanderungsbehörde und war zuständig für die Trennung von Kindern von ihren Eltern an der US-Grenze. Homan kündigte bereits an, die Einwanderungsbehörde werde Trumps Abschiebungspläne auf „humane Weise“ realisieren. Das Militär werde Einwanderer nicht einfach zusammentreiben und festnehmen, „es wird ein gezielter, geplanter Einsatz sein“.

Des Weiteren ist derzeit bekannt, dass Kristi Noem wohl als US-Heimatschutzministerin in Trumps Kabinett sitzen soll. Damit wäre sie unter anderem für Einwanderungs- und Grenzbehörden zuständig. Aktuell ist sie Gouverneurin des Bundesstaates South Dakota. Noem schrieb über sich selbst, dass sie ihre 14 Monate alte Hündin Cricket eigenhändig erschossen habe, weil diese sich nicht für die Jagd ausbilden ließ. Noem argumentierte später, ihr Vorgehen zeige, dass sie nicht vor harten Entscheidungen zurückschrecke.

Die republikanische Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem, besucht eine Veranstaltung am 10. Januar 2024 im State Capitol in Pierre, South Dakota.

Mike Waltz als Sicherheitsberater und Marco Rubio als Außenminister für Trump

Der republikanische Abgeordnete Mike Waltz soll Medienberichten zufolge Nationaler Sicherheitsberater im Weißen Haus werden. Er bezeichnete China wenige Tage vor der Präsidentenwahl in einem Meinungsbeitrag im Magazin Economist als „größten Rivalen“ der USA. Der nächste US-Präsident müsse rasch die Kriege in der Ukraine und in Nahost zum Abschluss bringen, um sich auf China zu fokussieren, argumentierte er.

Abgeordneter Mike Waltz spricht während einer Anhörung auf dem Capitol Hill. Trump will den wichtigen Posten des Nationalen Sicherheitsberaters Medienberichten zufolge mit dem republikanischen Abgeordneten Mike Waltz besetzen.

Zu seinem Außenminister will Trump laut Medienberichten den Senator Marco Rubio machen. Dieser sei bekannt für seine harte Haltung gegenüber China und dem Iran.

Senator Marco Rubio aus Florida spricht während einer Wahlkampfveranstaltung für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten.

Diese Frau kommt offenbar in Trumps Regierung

Die republikanische Abgeordnete Elise Stefanik soll die neue US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen in New York werden. Immer wieder trat sie bereits als loyale Verbündete Trumps in Erscheinung. So schwenkte Stefanik auf seine falschen Behauptungen über Betrug bei der Präsidentenwahl 2020 ein.

Abgeordnete Elise Stefanik spricht während einer Anhörung des Bildungsausschusses des Repräsentantenhauses auf dem Capitol Hill.

Zuletzt ist bekannt, dass der ehemalige Kongressabgeordnete Lee Zeldin als Chef der US-Umweltbehörde EPA tätig sein soll. Er werde „schnelle und faire“ Entscheidungen zur Lockerung von Regulierungen treffen, kündigte der designierte Präsident Donald Trump an. Zugleich werde er aber die „höchsten Umweltstandards einhalten“, um den USA die sauberste Luft und das sauberste Wasser auf dem Planeten zu sichern.

Donald Trump (r)wird von Lee Zeldin (Mitte), dem ehemaligen republikanischen Abgeordneten von New York im Reptäsentantenhaus, und dessen Frau Diana Zeldin (l) am Flughafen begrüßt.

Nahost-Sondergesandter, Rechtsberater und Justizminister für Trump

Immobilieninvestor Steven Witkoff soll Nahost-Sondergesandter werden, der Jurist Bill McGinley als Rechtsberater im Weißen Haus fungieren. Die ehemalige demokratische Kongressabgeordnete, Tulsi Gabbard, soll Koordinatorin der Geheimdienste werden. Sie habe das letzte Jahrzehnt damit verbracht hat, russische Propaganda zu verbreiten und gleichzeitig in die Sphäre von Trump einzudringen, heißt es etwa in der liberalen schwedische Tageszeitung „Dagens Nyheter“. Im Schweizer „Tages-Anzeiger“ ist die Rede davon, dass sich Gabbard nicht auszeichnet, Erfahrung in der Sicherheitspolitik zu haben.

Tulsi Gabbard wird eine Nähe zu Russland zugeschrieben.

Trump verkündet weitere Personalie: Doug Burgum als Innenminister

Die nächste Personalie, die Donald Trump zum Ende der Woche verkündete, ist der republikanische Gouverneur des Bundesstaats North Dakota: Doug Burgum. Er soll Innenminister in Trumps Kabinett werden. Während Trumps Wahlkampf war Doug Burgum im Gespräch, Vizepräsidentschaftskandidat zu werden. Jedoch entschied Trump sich am Ende für J.D. Vance.

Außerdem kündigte Trump Personalien an, die wohl weniger prominent als etwa Elon Musk und Robert F. Kennedy sind. So will er den früheren Kongressabgeordneten Doug Collins zum Minister für Veteranenangelegenheiten machen. Collins spielte eine wesentliche Rolle bei der Verteidigung Trumps in dessen erstem Amtsenthebungsverfahren.

TV-Arzt Mehmet Oz soll in Trumps neue Regierung

Mit dem TV-Arzt Mehmet Oz soll eine weitere Fernsehpersönlichkeit in Trumps neue Regierung einziehen. Oz soll Chef der Gesundheitssysteme „Medicare“ und „Medicaid“ werden, kündigte der designierte US-Präsident an. Diese sind etwa mit staatlichen Krankenkassen vergleichbar. Mehr als 100 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner werden darüber mit medizinischen Leistungen versorgt.

Mehmet Oz und der designierte Präsident der USA bei einer Wahlkampfveranstaltung in Greensburg 2022.

Oz setzte sich in der Vergangenheit für mehr private Leistungen im Gesundheitssystem ein. Der 64-jährige Oz erlangte als Herzchirurg und Professor an der Columbia University Anerkennung. Deutlich bekannter wurde er jedoch, als er als Gast-Medizinexperte in Oprah Winfreys Talkshow auftrat und schließlich seine eigene Sendung, die „Dr. Oz Show“, moderierte. Trotz seiner medizinischen Qualifikationen ist Oz umstritten. Er wurde wiederholt für die Verbreitung fragwürdiger Ansichten zur Alternativmedizin und paranormalen Fähigkeiten kritisiert. In der Corona-Pandemie empfahl er im Fernsehen ungeprüfte Behandlungsmethoden wie den Einsatz des Malaria-Medikaments Hydroxychloroquin - und drang damit bis zum damaligen Präsidenten Trump durch.

2022 sollte Oz für die Republikaner einen Senats-Sitz im Bundesstaat Pennsylvania holen. Er wurde im Wahlkampf auch von Trump unterstützt, verlor aber klar.

Schwiegersohn als Berater: Mit Massad Boulos setzt Trump auf Expertise aus der Familie

Auch Posten im Umfeld seiner zukünftigen Regierung möchte Trump offenbar mit Familienmitgliedern besetzen. Der Geschäftsmann Massad Boulos soll den designierten Präsidenten in Fragen über den Nahen Osten und die arabischen Länder als Berater zur Seite stehen. Der 27-Jährige ist mit Trumps jüngster Tochter Tiffany verheiratet. Boulos ist nicht das einzige Familienmitglied auf der Nominierungsliste des zukünftigen US-Präsidenten. Charles Kushner, der Vater von Schwiegersohn Jared Kushner, soll Botschafter in Frankreich werden. (mit dpa)

Tiffany Trump (links) ist mit Michael Boulos (rechts) verheiratet, der einen Beraterposten in der zukünftigen US-Regierung von Donald Trump einnehmen soll.