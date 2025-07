Mit Motzen allein gelingt der Aufschwung nicht

Es gibt Gründe, an Deutschland und an der Bundesregierung zu verzweifeln. Die geplatzte Bestimmung neuer Verfassungsrichterinnen und -richter ist ein Anlass dazu. Doch es existieren deutlich mehr Gründe, sich über Deutschland zu freuen und an eine bessere Zukunft des Landes zu glauben. So ist die deutsche Wirtschaft zwischen Januar und März immerhin um 0,4 Prozent gegenüber dem Vor-Quartal gewachsen, doppelt so kräftig wie angenommen. Und im wichtigen Standort-Ranking der Schweizer Business School IMD hat Deutschland gegenüber 2024 fünf Plätze gutgemacht und steht auf Rang 19. Nach Einschätzung der Wissenschaftler steht das Land besonders gut da, was die wissenschaftliche Infrastruktur, die Gesundheitsversorgung und den Zustand der Umwelt betrifft. Der Anteil an sauberem Ökostrom wächst immer weiter.

Unternehmer packen an

Das Glas ist für Deutschland trotz aller Reibereien in der Regierung und Ärgernissen wie der überbordenden Bürokratie mehr als halbvoll. Das gilt, obwohl der außer Rand und Band geratene US-Präsident Trump die Exportnation Deutschland als kalten Zoll-Krieger attackiert und Putin nicht vom Morden in der Ukraine ablässt. Denn viele Unternehmerinnen und Unternehmer passen sich hierzulande an die schwierige weltpolitische Lage an. Mit ihren Beschäftigten packen sie an und denken um: So werden bestehende Fertigungen in den USA ausgebaut und dort neue Fabriken gebaut. Mit der Strategie lassen sich indirekt auch Arbeitsplätze in Deutschland sichern.

Zugleich erschließen Firmen-Lenker neue Märkte wie in Indien, um den Wegfall Russlands und höhere Kosten im US-Geschäft zumindest teilweise abzufedern. Dabei profitieren Unternehmen nicht nur von Absolventen exzellenter deutscher Hochschulen, sondern von der dualen Ausbildung, dem wohl größten deutschen Standortvorteil. Ob im Handwerk oder der Industrie: Junge Menschen werden in Betrieben und Schulen zugleich hervorragend auf die Herausforderungen einer immer komplexeren Berufswelt vorbereitet.

Deutsche stehen sich selbst im Weg

Es gibt dutzende weitere Gründe, um vom Wut- zum Mutbürger zu werden und Maß zu nehmen an der Nachkriegs-Generation, die unter erschwerten Bedingungen ein Wirtschaftswunder und Wohlstand für viele samt eines Sozialstaats geschaffen hat. Dabei erkennen viele Deutsche heutzutage, dass sie sich mit ihrer Mentalität selbst im Weg stehen: Nach einer Umfrage des Meinungsforschungs-Instituts Norstat bewerten 58 der Befragten sich und ihre Mitmenschen als „nicht so gut“ bis „sehr schlecht“ gelaunt. Die Umfrage offenbart ein hohes Maß an Selbsterkenntnis, wird als Ursache für die Miesepetrigkeit wird auch die deutsche Mentalität genannt. Stehen wir uns selbst im Weg? Klagen wir auf zu hohem Niveau? Zum Teil schon. Mit Motzen und Nörgeln im Stil der AfD schaffen wir keinen Aufschwung. Auch mit den Berliner Regierungs-Raufereien funktioniert das nicht.

Wir brauchen ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl in der Mitte der Gesellschaft. Dazu gehört das Versprechen, dass jeder, der fleißig ist, den sozialen Aufstieg schaffen kann. Einen Anfang hat die schwarz-rote Regierung mit Reformen getan. Das Veränderungs-Tempo muss schneller werden. Dann steigt die Laune wieder.

Dem früheren Kanzler Ludwig Erhard wird der Satz zugeschrieben, Wirtschaft sei zu 50 Prozent Psychologie. Ein Kanzler muss die Stimmung heben. Merz hat hier noch ordentlich Luft nach oben.