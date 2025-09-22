Druck von zwei Seiten: Kanzler Merz sitzt bei der Palästina-Frage zwischen den Stühlen

Nach dem überraschenden Oktoberfestbesuch von Bundeskanzler Friedrich Merz am Sonntagabend war der bayerische Ministerpräsident Markus Söder des Lobes voll. „Das ist das bedeutendste Fest in Deutschland, das größte der Welt - da ist klar, dass mal der Bundeskanzler hermuss“, erklärte er. Merz wird die kurze Atempause im Bierzelt gefreut haben. Innenpolitisch läuft vieles noch nicht rund und auch in der Außenpolitik gerät der CDU-Chef nun unter Druck. Seine Vermittlungsversuche im Ukraine-Krieg brachten ihm einiges Ansehen ein. Das droht in der Israel-Frage gerade wieder zu zerbröseln.

Mit Großbritannien, Frankreich und Kanada wollen erstmals G7-Mitglieder einen palästinensischen Staat anerkennen. Sie hoffen, damit Druck auf Israel ausüben und eine Zweistaatenlösung forcieren zu können. Ein sogenanntes High-Level-Treffen auf Außenministerebene am Rande der Generalversammlung bei den Vereinten Nationen in New York soll die Implementierung jetzt vorantreiben.

Palästina als Staat anerkennen? Berlin will erst die Lösung

Deutschland hingegen lehnt eine Anerkennung bisher ab. Berlin will die Sache andersherum angehen: Die Anerkennung eines Palästinenser-Staates soll praktisch erst erfolgen, nachdem eine Zweistaatenlösung verhandelt ist. „Wir halten eine Anerkennung eines Staates Palästina für einen der abschließenden Schritte auf dem Weg hin zu einer Zweistaaten-Lösung“, sagte Vize-Regierungssprecher Sebastian Hille in Berlin.

Die Sache ist kompliziert. Israel und die Palästinenser führen seit 2014 keine direkten Verhandlungen mehr. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 scheint eine Zweistaatenlösung nahezu undenkbar geworden, die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schließt sie aus. „Es wird keinen palästinensischen Staat westlich des Jordan-Flusses geben“, bekräftigte er am Sonntag.

Was genau bedeutet denn nun die Staatsräson?

Europa und die Teile der G7 auf der einen Seite, Israel auf der anderen – und Merz steht dazwischen. In einem Beitrag für die Jüdische Allgemeine betonte er, Deutschland solle für immer ein sicherer Hafen für Jüdinnen und Juden sein. „Aber mit Scham und Entsetzen sehen wir, dass seit dem 7. Oktober der Antisemitismus in unserem Land wieder lauter, unverschämter, gewaltsamer geworden ist.“ Der Kanzler hält sich da an die Erklärung seiner Vor-Vorgängerin. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte 2008 in einer Rede vor der Knesset die historische Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels. Diese sei Teil der Staatsräson ihres Landes. Anlass war die Bedrohung Israels durch das iranische Atomprogramm und Merkel bekräftigte lediglich, was ohnehin niemals infrage gestellt war. Der auf den Italiener Niccolò Machiavelli und seine 1513 verfasste Schrift „Il Principe“ zurückgehende Begriff Staatsräson jedoch wird seitdem immer wieder bemüht.

Merz‘ Problem ist, dass die Definition dieses Begriffes selbst in der eigenen CDU nicht klar ausbuchstabiert ist. Der Kanzler selbst hat dazu beigetragen, am 8. August kritisierte er das Vorgehen der israelischen Regierung im Gaza-Streifen und stellte die deutschen Waffenlieferungen an Israel teilweise ein. Staatsräson ja, aber wie weit geht sie?

Außenminister Wadephul reist ohne Kanzler Merz nach New York

Der deutsche Spagat ist nicht neu. Vor genau 13 Jahren gehörte Deutschland beispielsweise zu jenen 41 Staaten, die sich in der UN-Generalversammlung bei der Abstimmung über eine Anerkennung Palästinas als „beobachtendes Nicht-Mitglied“ der Stimme enthielten, während andere – darunter Frankreich – dafür stimmten. Ein ähnliches Bild zeichnet sich in diesen Tagen bei der Frage der Zweistaatenlösung ab. Rund 150 von 193 UN-Mitgliedstaaten haben Palästina als Staat anerkannt, Deutschland gehört mit seiner Haltung inzwischen zu einer Minderheit. Merz könnte weiter in die Defensive geraten, denn Deutschland bewirbt sich um einen nicht-ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Eine große Mehrheit der Mitglieder müsste dafür stimmen – ob das klappt, ist vor diesem Hintergrund fraglich.

Der Kanzler hat Außenminister Johann Wadephul nach New York geschickt. Es ist die erste UN-Woche für seinen CDU-Parteifreund, die Unterstützung seines Regierungschefs wäre womöglich hilfreich. So aber muss Merz fürchten, dass Deutschland auf internationalem Parkett die Anerkennung verweigert wird – während in Brüssel weiteres Ungemach droht: Merz hat noch nicht entschieden, ob Deutschland das geplante EU-Sanktionspaket gegen Israel mittragen wird. Klar ist, dass er in der Außenpolitik gefordert ist. Weitere Ablenkungen wie das Münchner Oktoberfest stehen gerade nicht im Terminkalender.