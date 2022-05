Kanzler Scholz drängt auf Öl-Embargo gegen Russland

Bundeskanzler Olaf Scholz pocht auf ein Öl-Embargo gegen Russland. Noch gibt es Uneinigkeit in der EU, die sollten aber laut Kanzler bald gelöst sein.

In einem Interview mit den ARD-"Tagesthemen" hat sich Bundeskanzler Scholz sehr optimistisch gezeigt, dass sich die EU-Staaten beim Öl-Embargo einigen können. "Für mich ist ganz klar, dass wir ein solches Embargo brauchen", sagte er. Er sei "sehr zuversichtlich, dass wir ein gemeinsames Ergebnis erzielen werden". Einzelne Länder, die es aufgrund ihrer geografischen Lage schwerer hätten, Ersatz für russisches Öl zu finden, sollten Zeit bekommen. Diese müssten sie dann aber auch nutzen, so Scholz im Interview weiter.

Kompromiss sieht Einfuhr von Öl per Schiff vor - nicht aber per Pipelines

Momentan diskutieren die Staats- und Regierungschefs beim Sondergipfel in Brüssel über ein mögliches Öl-Embargo gegen Russland. EU-Ratspräsident Charles Michel strebt beim Gipfeltreffen eine Einigung im Streit über das Embargo an. In einem Entwurf für die Abschlusserklärung der am Montagnachmittag beginnenden Beratungen schlug er vor, sich auf den aktuellen Kompromissvorschlag der EU-Kommission zu verständigen. Dieser sieht vor, vorerst nur die Einfuhr von per Schiff transportiertem Öl auslaufen zu lassen. Bislang blockiert Ungarn die Embargo-Pläne der EU. Laut Kompromissvorschlag könnte sich das Land aber weiterhin über die riesige Druschba-Pipeline mit Öl aus Russland versorgen.

