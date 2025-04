Zu Guttenberg: „In diesem Sinne ist Trump so etwas wie der nützliche Idiot“

Warum haben die Amerikaner Donald Trump erneut zum Präsidenten gewählt? Welche Ideen und Strategien verfolgt er, und wie wird er Europa und den Rest der Welt beeinflussen? Diesen und weiteren Fragen unseres Chefredakteurs Peter Müller und der stellvertretenden Ressortleiterin Politik, Margit Hufnagel, hat sich am Montagabend der ehemalige Verteidigungs- und Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg gestellt.

Vor etwa 300 Gästen sprach er im „Kleinen goldenen Saal“ über die Herausforderungen, die sich für Deutschland und Europa aus Trumps Präsidentschaft ergeben. Was müssen wir tun, um uns auf diese neue Realität vorzubereiten? Er analysiert die aktuellen politischen Entwicklungen und die Auswirkungen auf die transatlantischen Beziehungen. „Bei Trump einen tiefen intellektuellen Plan zu vermuten, ist verwegen. Aber: Hinter Trump stehen viele intellektuelle Köpfe“, sagte Guttenberg. Liberale Köpfe, einflussreiche Techmilliardäre, Männer mit eigenen Plänen wie Milliardär und Investor Peter Thiel. „Und das ist die größere Gefahr hinter dem Ganzen, denn in diesem Sinne ist Trump so etwas wie der nützliche Idiot.“

Guttenberg spricht auch darüber, wie sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unter Trumps Führung gestalten könnten. Der ehemalige CSU-Politiker bietet einen Ausblick auf die geopolitische Lage und die Zukunft Europas in einer Welt, die sich zunehmend polarisiert.

„Augsburger Allgemeine Live“ bei Apple Podcasts & Spotify hören

Den Podcast hören Sie sowohl hier im Artikel (indem Sie die YouTube-Einbettung akzeptieren) als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts, dann können Sie dort ganz einfach nach „Augsburger Allgemeine Live“ suchen. Sie können auch auf die folgenden Direktlinks klicken.