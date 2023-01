Im Karneval ist Schluss mit lustig: Jecken dürfen nur noch ohne Handy aufs Pferd

Beim Tierschutz macht das Land Nordrhein-Westfalen jetzt Ernst und schreibt den reitenden Jecken vor, wie bei Karnevalsumzügen die Pferde behandelt werden müssen.

Manchmal verwundert es schon, wie lange es in diesem Land dauert, bis halbwegs sinnvolle Vorschriften durchgesetzt werden. Während der erlaubte Krümmungsgrad einer Banane seit Jahren schriftlich fixiert ist, gibt es im Tierschutz noch viel Luft nach oben.

Seit dem 19. Jahrhundert werden die Vierbeiner traditionell bei den kilometerlangen Märschen vor Kutschen oder Motivwagen gespannt oder laufen unter den Reitern zwischen Musikkapellen mit. Wie es ihnen geht, wenn sie mit Konfetti beworfen oder von deutschen Schlagern beschallt werden, interessiert die schunkelnde Masse so lange wenig, solange es keine Unfälle gibt.

Leitlinien zum Umgang mit Pferden bei Karnevalsumzügen treten 2023 in Kraft

Doch nun ist in Nordrhein-Westfalen Schluss mit lustig. Ab diesem Jahr treten dort die neuen „Leitlinien zum Umgang mit Pferden beim Einsatz in Karnevalsumzügen“ in Kraft. Den Inhalt werden alle begrüßen, die auch abseits der fünften Jahreszeit mit Pferden zu tun hat und deren sensible Sinnesorgane kennen.

Ab sofort gilt für den Pferdeeinsatz bei Gaudiwürmern: kein Handy und kein Alkohol hoch zu Ross, keine Platzierung von Pferden in unmittelbarer Nähe zu Musikgruppen, eine vorgeschriebene Pause nach vier Stunden, eine Gesamteinsatzzeit von höchstens acht Stunden und keine Überschreitung des Reitergewichts von 15 Prozent des Pferdegewichts!

Vor allem Letzteres könnte das bittere Aus für manch berittenen Jecken bedeuten, der sich bisher lieber durchs Gewühl tragen ließ. Doch er darf sich trösten: Auch auf Schusters Rappen sind Konfettiregen und Schlagerbeschallung eine Wahnsinns-Gaudi.

