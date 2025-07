Katholische Bischöfe kündigen Sparmaßnahmen und „harte Einschnitte“ an

Die Krise der katholischen Kirche drückt sich immer stärker in deren finanzieller Lage aus: Nachdem bereits eine Reihe von Bistümern Sparmaßnahmen angekündigt oder durchgeführt hatte, erklärte die Deutsche Bischofskonferenz am Montag, dass „ambitionierte Sparmaßnahmen der Kirche in Deutschland notwendig“ seien – angesichts sinkender Mitgliederzahlen und eines erwartbaren Rückgangs des Kirchensteueraufkommens. Davon betroffen ist auch der Verband der Diözesen Deutschlands (VDD) als Rechts- und Vermögensträger der Bischofskonferenz, die ein Zusammenschluss der katholischen Bischöfe aller 27 (Erz-)Bistümer in Deutschland ist.

Befürchtet wird ein spürbarer Rückzug der Kirche aus der Fläche

Über den VDD erhält eine Vielzahl kirchlicher Einrichtungen bundesweit Zuschüsse. Unter ihnen befinden sich Verbände ebenso wie Hilfswerke oder Kirchenmedien. Werden diese Zuschüsse jetzt ganz oder teilweise gestrichen, kann das das Aus mancher Einrichtung bedeuten. Und, so befürchten es Kritiker, einen spürbaren Rückzug der Kirche aus der Fläche. Bisher betrug der VDD-Haushalt Aufwendungen von rund 129 Millionen Euro, das Sparvolumen umfasse rund acht Millionen Euro, hieß es.

Die Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz und Geschäftsführerin des VDD, Beate Gilles, sagte: „Es wird harte Einschnitte geben“. Die Entwicklung zeige, dass „vermehrt finanzielle und personelle Ressourcen fehlen“. „Wir werden uns künftig aus der Unterstützung von Handlungsfeldern zurückziehen müssen, die (...) auch vom Evangelium her geboten sind“. Wo genau wie viel eingespart werden soll, erklärte sie nicht. Christian Weisner von der katholischen Reformbewegung „Wir sind Kirche“ kritisierte im Gespräch mit unserer Redaktion: „Die Sparmaßnahmen mögen notwendig sein, aber es stellt sich doch die grundlegende Frage der Transparenz und Partizipation. Wer entscheidet nach welchen Kriterien, was noch gefördert wird und was nicht mehr?“ Die Entscheidung über Zukunftsfragen der Kirche könne man „nicht nur den Bischöfen, Klerikern und kirchlichen Amtsstuben überlassen“.

Inflationsbereinigt haben die Kirchen immer weniger Geld zur Verfügung

2024 betrugen die Kirchensteuereinnahmen der katholischen Kirche rund 6,63 Milliarden Euro und damit etwas weniger als der Rekordwert von rund 6,85 Milliarden Euro 2022. Allerdings hatte das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) erst im April darauf verwiesen, dass die Einnahmen seit Jahren inflationsbereinigt sinken und katholische wie evangelische Kirche deutlich weniger Geld zur Verfügung haben – im Vergleich zu 2019 seien deren reale Einnahmen um fast 20 Prozent zurückgegangen, so das IW.