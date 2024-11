Dreh für Musikvideo löst Polizeieinsatz aus

Der unangemeldete Dreh eines Rapvideos hat einen größeren Polizeieinsatz im Frankfurter Bahnhofsviertel ausgelöst aus. Die Beamten stellten mehrere waffenähnliche Gegenstände sicher, wie die Polizei mitteilte.Demnach hatten Zeugen am Samstagabend mehrere Personen gemeldet, die sich mit Waffen in einem Parkhaus an der Mainzer Landstraße aufhielten. Einige hätten Sturmhauben getragen und Pistolen in den Anschlag genommen und gezielt. Die Polizisten stellten die «selbsternannten Künstler» vor Ort zur Rede, heißt es weiter. Diese konnten keine Drehgenehmigung vorweisen und hatten auch nicht das zuständige Revier vorab informiert.

Die Beamten stellten unter anderem einen Teleskopschlagstock und ein Messer sicher, die gegen das Waffengesetz verstießen. Danach entließen sie die «Musikkünstler», teilten die Polizei mit.