Kernenergie

vor 18 Min.

Stresstest unter Nachbarn: Schweiz baut Atomlager an deutscher Grenze

Plus Die Schweiz will ihren Atommüll in unmittelbarer Nähe der deutschen Grenze lagern. Besonders nah dranliegt die Ortschaft Hohentengen. Nicht nur der Bürgermeister pocht auf mehr Informationen.

Von Markus Baier

14 Jahre hat sich die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) mit ihrer Untersuchung potenzieller Endlagerstandorte für Schweizer Atommüll Zeit gelassen. Und dann wurden am Ende alle Beteiligten doch noch überrumpelt. Zwei Tage früher als geplant, teilte die Nagra am Freitag mit, dass der Atommüll aus der Schweiz künftig nahe der baden-württembergischen Stadt Hohentengen im Gebiet „Nördlich Lägern“ gelagert werden soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

